La Talpa, dopo la chiusura parla per la prima volta Paola Perego | Ecco cosa ha svelato sul reality, individua la COLPA del flop

Dopo la fine dell’ultima edizione de La Talpa Paola Perego ha voluto una sua opinione. Andiamo a scoprire cosa ha detto durante un’intervista.

La talpa di questa edizione è stata Lucilla Agosti, la quale durante una delle prime puntate riferì al gruppo che le sarebbe piaciuto avere questo ruolo. Nessuno ha mai dubitato di lei, ma alla fine Alessandro Egger è riuscito a smascherarla.

Eppure non c’è stato l’entusiasmo da parte del pubblico di scoprire a tutti i costi il volto della talpa. Purtroppo la Mediaset ha dovuto dichiarare la chiusura anticipata per via degli ascolti per niente soddisfacenti.

In passato tantissimi telespettatori erano incollati davanti al piccolo schermo mentre ora le cose sono cambiate e a pagarne le mie conseguenze è stata Diletta Leotta, messa durante la prova con uno dei reality show più difficili da riproporre.

Gli italiani ricordano le prime 3 edizioni (2004-2005, 2008) condotte da Paola Perego mentre la quarta edizione è stata affidata proprio alla conduttrice di Dazn. A tal proposito la prima è stata intervistata e ha espresso un solo parere sul flop.

Paola Perego su La Talpa, da non credere!

Luisella Costamagna è al timone della conduzione della trasmissione Tango e ha avuto modo di intervistare Paola Perego. Inevitabilmente si è affrontato l’argomento de La Talpa, dato che lei ha condotto questo programma televisivo anni fa.

“Se la Mediaset avesse contattato Paola Perego, i risultati sarebbero stati gli stessi?”, questa è stata una delle domande poste e la risposta ha lasciato tutti senza parole. La Perego non ha usato filtri, una caratteristica che da sempre piace ai fan. La notizia è stata riportata sul sito lanostratv.it.

“Noi l’abbiamo fatta in un’altra epoca”

“Se l’avessi fatta io l’avrebbero chiusa uguale. I tempi sono cambiati. E pubblico si deve abituare…Noi l’abbiamo fatta in un’altra epoca con lo studio e gli opinionisti”, così facendo la Perego ha dimostrato di non aver puntato il dito contro l’ultima edizione che non ha riscosso successo. Non ha dato colpa a nessuno, ma semplicemente ai tempi che dal suo punto di vista non sono come quelli del passato.

La mancanza di uno studio, di opinionisti e di un pubblico non ha fatto altro che togliere un qualcosa al reality show. Sicuramente la percezione sarebbe stata diversa. Ciò è dipeso da una questione di risparmi, ma alla fine questa scelta non ha fatto altro che portare il tutto alla deriva.