Cancellato il Grande Fratello | La decisione di Mediaset è UFFICIALE: la Carlucci se la ride

Non è un bel periodo per il Grande Fratello. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo a discapito del reality più longevo della televisione italiana.

Il Grande Fratello da anni fa compagnia in prima serata su canale 5 principalmente il lunedì. Tuttavia gli altri vertici della Mediaset qualche volta hanno fatto un’eccezione mandando in onda le dirette anche nel pieno della settimana, includendo il sabato sera come è successo di recente.

Quest’anno Alfonso Signorini può contare su Beatrice Luzzi che affianca Cesara Buonamici e quasi sempre danno pareri del tutto opposti quando si tratta di commentare dei concorrenti o delle dinamiche. In queste ore Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stanno facendo discutere perché in tanti credono che stiano recitando un copione.

Nel frattempo Helena Prestes si sta avvicinando sempre più a Javier Martinez. La situazione non è vista di buon occhio da Lorenzo perché crede che si tratti di una strategia per restare il più possibile nella casa. Nel frattempo Helena è stata allontanata dal gruppo per alcuni suoi atteggiamenti, dunque Signorini le ha voluto fare una sorpresa facendo entrare nella casa Dayane Mello.

Eppure nonostante l’ultima puntata sia stata ricca di colpi di scena, sembra che qualcosa sia andato storto. Sicuramente la notizia sarà ben accolta da terzi.

Brutte notizie per il Grande Fratello

Settimana scorsa la diretta è andata in onda sabato, dato che Tu Si Que Vales è giunto al termine per il dispiacere di tantissimi telespettatori. D’altronde i simpatici siparietti creati dai giudici e Sabrina Ferilli, per non parlare delle fantastiche performance dei concorrenti, hanno entusiasmato grandi e piccini.

A breve arriverà su canale 5 in prima serata C’è posta per te, ma per il momento occorre ancora attendere. Per questo motivo gli altri vertici della Mediaset hanno deciso di dare spazio alla Grande Fratello nel weekend. Tuttavia qualcosa non è andato per il verso giusto.

Vittoria per Milly Carlucci, i provvedimenti della Mediaset

La notizia è stata riportata sul sito lanostratv.it e non è per niente gratificante per il Grande Fratello. È stato seguito da 1.803.000 telespettatori con uno share pari a 14,7%. Risultato per niente gratificante dal momento che ha avuto la meglio Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Di conseguenza sembra che non ci sarà più la puntata del sabato sera.

È stata Beatrice Luzzi a dare la conferma di questo provvedimento, divulgata poi sui social. Come se non bastasse si dice anche che non mancherà una tempestiva riunione per decidere delle sorti del reality più longevo d’Italia. Come andrà a finire? Lo scopriremo prossimamente.