Non sei più gradita, VATTENE | A Uomini e Donne lo scenario è da incubo: mai accaduto prima, intervengono dagli uffici

Nelle ultime ore è accaduto un evento del tutto inaspettato nello studio di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione c’è un volto noto del programma. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne è il programma pomeridiano che fa compagnia subito dopo la soap opera turca Endless Love. I partecipanti si mettono in gioco per trovare l’anima gemella e c’è chi ci riesce nell’impresa. Purtroppo Gemma Galgani ha spesso avuto delle delusioni, però stavolta potrebbe andare diversamente con il nuovo pretendente.

Una coppia nata nello studio, per esempio, in queste ore convolerà a nozze. Dopo Teresa Langella e Andrea Dal Corso, i prossimi per l’attesissimo evento saranno l’ex tronista Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due si sono conosciuti anni fa e da allora sono inseparabili. Finalmente potranno pronunciare il fatidico sì per la gioia dei fan, ma soprattutto della splendida figlia.

Adesso i fan del programma televisivo stanno seguendo le dinamiche dei partecipanti dell’attuale edizione e i colpi di scena non mancano mai. Anche stavolta il pubblico da casa ha avuto un buon pretesto per restare incollato davanti al piccolo schermo.

L’episodio in questione è avvenuto nella puntata andata in onda giovedì 28 novembre. Al centro dello studio si è seduto una dama e, dopo aver raccontato dell’uscita con un cavaliere, tutti le hanno puntato il dito contro. Addirittura persone esterne sono intervenute per mettere in chiaro la propria posizione.

Uomini e Donne, non c’è più nulla da fare per la dama

La dama in questione ha sempre scatenato varie discussioni con diversi partecipanti da quando è seduta nel parterre femminile. Di recente si è lasciata andare con un pretendente, ma non ha mai accettato l’idea di non avere l’esclusiva. Alla fine quest’ultimo ha approfondito la conoscenza con un’altra.

Ha litigato con Gianni Sperti, Tina Cipollari, Gemma Galgani, Aurora Tropea e perfino durante le sfilate ha da ridire sui voti ricevuti e su quelli dati. Molti avranno capito di chi si sta parlando.

Il messaggio inaspettato

La dama è Barbara De Santi. In poche parole stava spiegando l’uscita con un cavaliere e si è lamentata di alcuni suoi comportamenti avuti nel ristorante. Poi ha avuto da ridire sui camerieri che le hanno portato in ritardo i piatti a tavola mentre lui, incurante di ciò, ha cominciato a mangiare. La situazione è letteralmente degenerata al punto tale che Maria De Filippi è intervenuta per comunicarle di aver ricevuto un messaggio.

Il proprietario del ristorante ha voluto riferirle che Barbara non sarà più la benvenuta. All’inizio la notizia le ha tolto le parole da bocca, però dopo ha cercato di giustificarsi. A quel punto la conduttrice ha replicato dicendo che le persone si recano volentieri nel ristorante e, di conseguenza, non hanno recensito in negativo come lei.