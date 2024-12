Lo ha fatto in diretta davanti a tutti | La De Filippi non è riuscita a fermarla: Gemma AFFONDATA senza precedenti

Maria De Filippi non ha potuto evitare quanto accaduto nello studio di Uomini e Donne qualche giorno fa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

La puntata in questione riguarda quella andata in onda venerdì 13 dicembre 2024. Innanzitutto in tanti hanno espresso un parere per il ritorno di Mario Cusitore. I telespettatori sanno bene che è andato via un paio di settimane fa con il tronista Alessio solo perché hanno trascorso insieme una serata in discoteca.

Poi al centro dello studio si sono accomodati Diego Tavani e Claudia D’Agostino per raccontare cosa hanno vissuto negli ultimi giorni. All’inizio ci sono stati dei tentennamenti da parte di lei, ma ora pare che la conoscenza proceda a gonfie vele.

Inoltre la tronista Francesca Sorrentino non ha nascosto le lacrime per il suo percorso altalenante con i corteggiatori Gianmarco e Francesco.

Queste cose sono accadute al centro dello studio, ma un’altra sta facendo molto discutere sui social. Nemmeno la conduttrice è stata in grado di gestire quanto avvenuto davanti alle telecamere.

Maria De Filippi non ha potuto fare nulla

Gli occhi sono stati puntati anche su Gemma Galgani, la quale in un certo senso è stata coinvolta. Infatti non ha avuto una reazione positiva e, come suo solito, ha esternato i suoi pensieri. Non a caso i telespettatori sapevano benissimo quale sarebbe stata la sua reazione, anche perché è stata punzecchiata per l’ennesima volta.

È stato un momento che ha spiazzato anche ai presenti, ma la dama torinese non si è stupita, anche perché in passato ha subito di peggio. Molti avranno già capito più o meno cosa è accaduto.

La De Filippi non è riuscita a fermarla

In poche parole Tina Cipollari ha deciso di invitare in un ballo il corteggiatore di Gemma, ovvero Fabio. Da un po’ di tempo le cose tra i due non stanno andando per il verso giusto, dato che il distacco di Gemma è avvenuto da quando ha ricevuto la segnalazione di una presunta fidanzata spagnola. Lei aveva intenzione di trascorrere il Capodanno con lui, ma quest’ultimo ha sempre riferito di dover stare in compagnia di un amico che non sta affrontando un bel periodo.

Una volta appresa la notizia di un’ipotetica fidanzata, sono iniziati i problemi e tutti le hanno puntato il dito contro inclusa l’opinionista. Non sono mancate le discussioni e nella puntata menzionata Gemma ha dovuto ingoiare il rospo vedendo Tina ballare con il suo corteggiatore. Maria De Filippi non sapeva che Tina avesse in mente di compiere un simile gesto.