Maria, sto per diventare mamma | L’ex corteggiatrice lo grida al mondo intero: dopo UeD il sogno si avvera

Cicogna in arrivo per una delle ex partecipanti di Uomini e Donne. Maria De Filippi è al settimo cielo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Uomini e Donne da sempre appassiona i telespettatori al punto tale da restare incollati davanti allo schermo della televisione ogni giorno subito dopo la puntata della soap opera turca Endless love. Il merito è senza dubbio dei partecipanti che si mettono in gioco per trovare l’anima gemella.

Di recente ci sono stati vari colpi di scena al centro dello studio. Tina Cipollari, per esempio, ha invitato a ballare più di una volta normali ex pretendente di Gemma Galgani, Fabio. La conduttrice è rimasta a bocca aperta perché nulla è stato programmato. Ovviamente la dama di Torino non ha reagito nel migliore dei modi.

Poi l’attenzione si è focalizzata su Gloria Nicoletti alle prese con il cavaliere Maurizio. Quest’ultimo ha lasciato intendere un qualcosa senza filtri e i presenti lo hanno criticato. Alla fine si è andato a sedere nel parterre maschile e lei ha dichiarato entusiasta di proseguire nella conoscenza con il nuovo corteggiatore.

Nonostante tutto il pubblico si lascia coinvolgere dalle vicende al punto tale da seguire i protagonisti di Uomini e Donne anche sui social dopo che hanno lasciato lo studio. Infatti in queste ore si stanno entusiasmando gli animi per una bella notizia.

Uomini e Donne, l’annuncio dell’ex corteggiatrice

In poche parole una delle ex partecipanti di Uomini e Donne sta per diventare madre. Tempo fa si è messa in gioco per corteggiare il tronista di turno, ovvero Nicolò Brigante. Il suo percorso sentimentale è arrivato fino all’ultimo giorno, ma non è stata scelta.

Al suo posto c’è stata Virginia Stablum, ma dopo un paio di mesi i due hanno preso strade diverse. La futura mamma nel frattempo si è dedicata anima e corpo al lavoro e ha gettato le basi per una nuova relazione con Nicolò Del Mela. Molti avranno capito di chi si sta parlando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARTA PASQUALATO (@marta.pasqualato)

A breve un bebè in arrivo

Si sta parlando dell’ex corteggiatrice Marta Pasqualato, la quale ha annunciato con un post su Instagram la bella notizia: “Con l’adrenalina ancora a mille, le mani che mi tremano un pochino mentre ve lo scrivo, ma con la felicità dentro il cuore, volevamo dirvi che la nostra piccola famiglia si sta per allargare“.

Marta è finalmente felice con l’attuale compagno dal 2020. Fin da subito hanno deciso di andare a convivere e ora affronteranno questa nuova avventura insieme mano nella mano. I fan le augurano il meglio.