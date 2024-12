Ci dispiace ma sospendiamo la soap | Pier Silvio è costretto alla soluzione drastica: il pubblico inoltra fiumi di mail di protesta

Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione che ha sconvolto i telespettatori della Mediaset. A stento la notizia è stata accettata da chi non può fare a meno di restare incollato davanti al piccolo schermo.

Secondo quanto riportato su ispacnr.it sembra che ci saranno dei cambiamenti improvvisi voluti dagli altri vertici dagli alti vertici della Mediaset. Questa scelta sicuramente non sarà accettata con facilità da chi non può fare a meno di seguire le vicende dei protagonisti di una delle soap opere più amate nell’ultimo periodo.

Tutto questo avverrà in vista del Natale. È ben risaputo che alcuni programmi televisivi non andranno in onda e tra questi abbiamo Uomini e Donne di Maria De Filippi. Infatti tornerà, come consuetudine, il 6 gennaio 2025. Ciò significa che le vicende sentimentali dei partecipanti potranno essere nuovamente eseguite con l’arrivo del nuovo anno.

In realtà ci sono anche altri programmi che daranno spazio a film dedicati al Natale e ad altre fiction di successo. Per esempio Uomini e Donne sarà sostituito da My home My Destiny 2 con una durata maggiore rispetto ai soliti 20 minuti.

Sulla Rai ci saranno le puntate Il paradiso delle signore 9, dunque ci sarà veramente uno scontro arduo in termini di ascolti. In realtà anche un’altra soap opera non andrà in onda se non nel 2025. Andiamo a scoprire di quale si sta parlando.

La scelta della Mediaset ha lasciato tutti a bocca aperta

I protagonisti di questa soap opera si incontrano casualmente su un autobus ed è amore a prima vista. Lei è una pittrice mentre lui è uno studente universitario, ma per il diverso status sociale hanno avuto dei problemi. Lei è stata costretta a sposare un uomo potente per salvare la famiglia, ma alla fine l’amore tra i due sembra che stia avendo il sopravvento.

Da mesi ormai in tanti sono incollati davanti al piccolo schermo per scoprire finire le cose tra i due che, tra l’altro, sono anche genitori di una splendida bambina. Molti avranno già capito di quale soap opera si sta parlando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SERIE_TV_MANIA_ (@serie_tv_mania__)

La sospensione è stata sofferta, ma inevitabile

Si sta parlando di Endless love i cui protagonisti, Nihan e Kemal, hanno conquistato il pubblico italiano. In questi giorni Asu si è costituita di sua spontanea volontà, ma in tribunale è stata avanzata l’ipotesi di una presunta malattia mentale. Questo potrebbe farle evitare il carcere.

Per quanto riguarda il commissario Mercan pare che abbia fatto i conti con i suoi sentimenti. Ha capito di essere innamorata di Kemal, ma è consapevole del fatto di non essere corrisposta. I fan dovranno ancora attendere per scoprire il finale, poiché la sospensione della messa in onda avrà inizio a partire da 23 dicembre per poi tornare con l’imminente nuovo anno.