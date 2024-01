Rai, pessima notizia arrivata all’improvviso: Pier Silvio è davvero malefico | Mossa strategica inaspettata

Purtroppo arrivano brutte notizie per la Rai, dal momento che gli altri vertici della Mediaset hanno deciso di attuare una strategia tale da creare problemi. Andiamo a scoprire cosa ha fatto Pier Silvio Berlusconi

Sia la Rai che la Mediaset cercano di accattivarsi il pubblico italiano proponendo programmi televisivi avvincenti. Qualcuno è stato riproposto mentre altri hanno dato spazio a nuovi format.

Per esempio Oggi è un altro giorno con Serena Bortone è stato sostituito con La volta buona di Caterina Balivo. Secondo fonti attendibili pare che gli altri vertici abbiano voluto introdurre qualcosa di nuovo.

A breve tornerà un’altra stagione di una serie televisiva amatissima. Il protagonista è uno degli attori più noti del momento e con il suo personaggio sta tuttora cavalcando l’onda del successo.

Proprio per questo motivo la Mediaset è corsa ai ripari attuando due mosse strategiche che potrebbero compromettere la buona riuscita della prima puntata.

La Rai trema per colpa di Pier Silvio Berlusconi

La serie televisiva italiana va in onda dal 2020 ed è tuttora in produzione. Scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, la prima stagione è stata diretta da Ciro Visco mentre la seconda da Giacomo Martelli. La storia ruota attorno al personaggio Andrea Fanti, un primario del del reparto di medicina interna presso il Policlinico Ambrosiano a Milano.

In realtà la vicenda si ispira alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, ex primario del pronto soccorso di Lodi e Codogno noto per aver perso la memoria a causa di un incidente stradale sulla tangenziale. I fan hanno capito che si tratta di Doc – Nelle tue mani. Andrà in onda a partire da giovedì 11 gennaio 2024. Ma cosa avrà in mente la Mediaset per aggiudicarsi gli ascolti? La risposta vi stupirà.

Due mosse strategiche della Mediaset

Pier Silvio Berlusconi ha attuato un piano strategico per spingere gli italiani a preferire quella sera la Mediaset alla Rai. Di conseguenza in prima serata su Italia 1 l’11 gennaio verrà trasmessa la partita di Coppa Italia Juventus – Frosinone. Un evento che sicuramente farà gola agli appassionati del calcio.

Inoltre su canale 5 l’amministratore delegato della Mediaset vuole distogliere l’attenzione dalla prima puntata della serie televisiva della Rai proponendo una di Terra amara. In questo modo sia gli amanti del calcio che della soap opera turca possono garantire un ottimo share. Anche stavolta Pier Silvio Berlusconi ci avrà visto bene? Per scoprirlo non ci resta che attendere.