Uomini e Donne anticipazioni, Roberta se n’è andata: “ha abbandonato perchè…” | Maria sbigottita

Uomini e Donne Anticipazioni, la dama Roberta ha deciso di uscire di scena. La De Filippi è sconvolta.

Ancora una volta il dating show più famoso, amato e, nel contempo, chiacchierato della TV Italiana ha fatto centro. Eh sì, difatti pure quest’anno è seguitissimo. Non per nulla batte sempre a livello di share la splendida Caterina Balivo in onda su Rai 1 con il suo La Volta Buona. E anche quest’anno grandissimo protagonista è il mitico Trono Over.

Diciamo pure che da quando ha fatto capolino in studio ormai moltissimi anni fa ha concentrato grandissima attenzione su di se. Le vicissitudini tra dame e cavalieri piacciono tantissimo. E poi nei due parterre ci sono alcune e alcune che sono diventati/e delle vere star. Una su tutte Gemma Galgani che fa parte da una vita del programma.

E poi c’è anche da dire che la divisione tra quello Over e quello Classico non è più così netta. Basti pensare che in tempi assai recenti a diventare tronista sia stata la divina Ida Platano dopo che è tornata single. Fatto sta che ora c’è un’altra dama che le sta rubando la scena. Parliamo della bellissima Roberta Di Padua.

Uomini e Donne Anticipazioni, Roberta se ne è andata

La dama è tornata in studio dopo esserne stata lontana per molto tempo. E ancora una volta il suo destino con quello della parrucchiera ormai bresciana di adozione si è avvicinato. Difatti dopo aver vissuto in passato una relazione con Riccardo Guarnieri, storico ex della Platano, ora è stata la volta del giovane Alessandro Vicinanza.

Il cavaliere aveva appena archiviato la storia con Ida con la quale ha trascorso anche una romantica estate in giro per il mondo e poco dopo ha deciso di rimettersi in gioco conoscendo altre donne sempre a Uomini e Donne. Fatto sta che ora Roberta che lui stava frequentando ha preso una decisione che lo avrà lasciato di stucco. Lei infatti ha deciso di lasciare il programma. Maria è sbigottita.

Lei non ne poteva più

Forse però come molti hanno iniziato a dire sui Social lui è dispiaciuto in quanto colpito nel suo orgoglio. Difatti la dama non ne poteva più di doverlo dividere anche con un’altra donna. No, non parliamo di Ida della quale Vicinanza, a detta sua, non sarebbe più innamorato, ma di Cristina. Lui ora come ora si sentirebbe attratto sia da quest’ultima che da Roberta.

La Toffanin dalla quale è stato ospite ne è rimasta alquanto interdetta. Fatto sta che ora la Di Padua ha fatto le valigie. In ogni caso potrebbe anche aver deciso di farlo in vista di altri impegni professionali. E intanto c’è chi sogna di vederla presto sul trono. E chissà che dopo la Platano anche lei non possa trovare l’amore così.