Flavia Vento rigurgita tutta la verità su Totti a distanza di 18 anni: “Sono sempre stata zitta adesso…”

Flavia vento ha deciso di raccontare la sua verità in merito alla vicenda che l’ha resa protagonista con Francesco Totti qualche giorno prima del suo matrimonio con Ilary Blasi. Andiamo a scoprire cosa ha detto

Flavia Vento è una showgirl nel mondo dello spettacolo italiano, in quanto ha partecipato a vari programmi televisivi. Nel suo curriculum si possono leggere il Grande Fratello Vip (che ha lasciato dopo 24 ore perché aveva un cane che stava proprio bene), La Pupa e il secchione (è andata via subito per motivi personali) e La fattoria (dopo qualche giorno ha rinunciato perché non tollerava alcuni concorrenti).

Da non dimenticare L’Isola dei famosi che ha abbandonato perché non sopportava il gruppo. Da quando Ilary Blasi al timone della conduzione sembra che lei abbia fatto di nuovo il provino, ma sarebbe stata scartata. Probabilmente la regia ha voluto evitare una situazione già vissuta in passato.

Altri, invece, sostengono che Ilary Blasi se si è intromessa anche in merito a quanto accaduto prima è convolasse a nozze con Francesco Totti. Gli italiani sanno bene che ha parlato di una scappatella qualche giorno prima che diventassero marito e moglie.

Di recente è stata ospite di Caterina Balivo nello studio del programma televisivo La volta buona. Inevitabile è stato parlare della faccenda che la resa protagonista del gossip con Francesco Totti. Ecco qual è stata la sua verità.

La verità di Flavia Vento su Francesco Totti

Durante la piacevole conversazione con la conduttrice Flavia Vento non ha nascosto di essere casta da oltre 10 anni perché ha ritrovato la serenità nella fede. Ha raccontato che non è più atea da quando è entrata in una chiesa e da allora la sua vita è cambiata.

I telespettatori hanno notato una tranquillità nei suoi occhi, quindi pare che per lei ci sarà un futuro roseo lontano dalle dinamiche tipiche del mondo della televisione. Oltre alla fede, Flavia Vento ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa sull’ex capitano della Roma.

“Non si è comportato bene con me”

“Il 18 anni sono sempre stata molto zitta su questa storia e ho fatto finta di niente. Una storia che mi ha ferito tantissimo nell’orgoglio di donna perché non è bello quello che è successo. Spero che un giorno mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me. Poteva evitare di scrivere di me nel suo libro“.

Non si è sbilanciata, nonostante le domande fatte a raffica dalla conduttrice Balivo. Tuttavia ha promesso che tornerà nello studio il 15 gennaio per raccontare altri dettagli su cosa è accaduto tra lei e Francesco Totti.