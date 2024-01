Chiara Ferragni, dopo la multa dell’Antitrust perde altri soldi: non c’è pace per lei | Chi le ha voltato le spalle

Le brutte notizie non arrivano mai da sole e Chiara Ferragni lo sa bene. Ecco adesso cosa è costretta ad affrontare: l’ennesima batosta

Chiara Ferragni è riuscita a costruire un grande impero economico contando solo sulle sue forze. Così facendo la giovane influencer ha dato un lavoro a tante persone e tra queste possiamo menzionare l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, la quale lavorava in uno dei suoi showroom di Milano.

Nei mesi scorsi ha dovuto disdire i suoi impegni per stare accanto al marito Fedez, costretto a sottoporsi all’ennesimo intervento in ospedale. Per fortuna quei giorni bui fanno parte del passato, quindi la famiglia è tornata a condurre la classica quotidianità dopo qualche settimana. La serenità, purtroppo, è durata poco per via di quanto sta succedendo alla Ferragni.

A causa della questione del pandoro di beneficenza della Balocco la Ferragni è stata sanzionata perché avrebbe messo in tasca una cifra esorbitante. Per questo motivo è arrivata una multa da 1 milione di euro dall’Antitrust.

Come se non bastasse adesso deve fare i conti con un’altra batosta che potrebbe compromettere ulteriormente la sua carriera. Una nota azienda ha deciso di interrompere la collaborazione con lei. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Duro colpo per Chiara Ferragni, la faccenda è seria

L’azienda in questione propone nel mercato internazionale da anni una bevanda che ormai è presente sulle nostre tavole, soprattutto nei momenti di festa.

Inventata da farmacista statunitense John Stith Pemberton l’8 maggio 1886 ad Atalanta per dare un rimedio al mal di testa e alla stanchezza. L’uomo d’affari Asa Candler aveva intuito la potenzialità di questa bevanda, quindi da allora si è diffusa in tutto il mondo. In Italia è stata importata nel 1927.

“Effettuate scene con lei, ma non le manderemo in onda”

Stiamo parlando dell’azienda della Coca Cola. Chi segue Chiara Ferragni da sempre sa bene che qualche mese fa ha firmato un contratto con gli altri vertici per prestare il suo volto alla nuova pubblicità (che sarebbe andata in onda da gennaio in poi come prestabilito nell’atto della firma). Hanno pensato a lei per via della sua presenza al Festival di Sanremo 2024, un’ottima strategia di marketing che avrebbe sicuramente dato dei buoni risultati in termini di guadagno.

Eppure con grande stupore anche l’azienda della Coca Cola ha voluto fare un passo indietro annullando la collaborazione. L’ennesima doccia fredda per l’influencer che avrà avuto un peso rilevante per ciò che sta vivendo nelle ultime settimane.