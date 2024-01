Pippo Baudo, a distanza di anni esce allo scoperto: “Chi è il mio grande amore” | Altro che la Ricciarelli

Dopo anni di silenzio finalmente è venuta a galla la verità su Pippo Baudo. Nel suo cuore c’è qualcuno che ha dato del filo della torcere a Katia Ricciarelli. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Tutti sono concordi nel dire che Pippo Baudo sia uno dei conduttori che ha fatto la storia del mondo della televisione italiana. Ha esordito negli anni sessanta e ha lavorato soprattutto negli studi televisivi della Rai. Nel suo curriculum si possono leggere edizioni di parità come Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore e Novecento.

Per quanto riguarda il Festival di Sanremo ha condotto ben 13 volte, tra il 1968 e il 2008, ed è stato anche direttore artistico in sette di queste edizioni da lui condotte. Grazie a lui sono emersi grandi personalità del mondo dello spettacolo e tra questi possiamo menzionare Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini e Barbara D’Urso.

Per quanto riguarda la vita privata ha sempre scatenato la curiosità di chi lo segue fin dai suoi primi esordi in televisione. Ha avuto nella sua vita cinque compagne e due figli. Quest’ultimi sono Alessandro, nato nel 1962 dall’unione con Mirella Adinolfi ed è stato riconosciuto solo nel 1996.

Poi nel 1970 è diventato padre per la seconda volta di Tiziana, frutto dell’amore del matrimonio con Angela Lippi e oggi è la sua segretaria e assistente. Poi ha avuto una relazione di 7 anni con Alida Chelli, successivamente con Adriana Russo e poi è arrivata nella sua vita Katia Ricciarelli.

I due sono convolati a nozze nel 1986, ma hanno divorziato definitivamente nel 2007. Durante una serie di interviste la cantante ha raccontato di essere stata in dolce attesa, però il conduttore l’avrebbe convinta ad abortire. Non tutti sanno che nel suo cuore c’è stato qualcun altro che ha avuto un posto speciale. Ecco di chi si tratta.

Pippo Baudo si confessa a Carlo Conti

“Questa ragazza è ancora bella e può essere ancora più bella. Non perde mai la sua bellezza”, le parole di Pippo Baudo sono state perfette e chiare sulla considerazione che ha.

Il tutto è avvenuto quando il 3 gennaio 2024 l’area ha compiuto 70 anni, dunque per l’occasione Carlo Conti ha condotto lo storico quiz Rischiatutto e tra gli ospiti c’era proprio il conduttore in collegamento. Ma chi è la destinataria di parole cariche di stima e affetto? La risposta vi stupirà.

“Sarà una grande Rai nel futuro”

Durante la conversazione Carlo Conti ha parlato del Festival di Sanremo e Pippo Baudo scherzando ha ricordato ad Amadeus che lui ha condotto tantissime edizioni.

Gli ha detto, con toni scherzosi, che ne ha di strada da fare. Infine ha omaggiato l’evento canoro che a breve tornerà in onda per l’attesissima edizione. Come dire…I primi amori non si dimenticano mai.