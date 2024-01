Noemi Bocchi, nel suo cuore c’è lui da molto prima di Totti: il Pupone è arrivato secondo purtroppo

La compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, ha nascosto un dettaglio che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta

Noemi Bocchi è diventata nota a tutti da quando è uscita allo scoperto con Francesco Totti. All’inizio è stata vista come il terzo incomodo, dal momento che la notizia della separazione con Ilary Blasi ha colto tutti alla sprovvista. In suo soccorso è arrivato l’ex capitano della Roma che ha spiegato come sono andate realmente le cose.

Hanno deciso di rendere ufficiale la love story durante la festa di compleanno di lui. Davanti agli invitati si sono dati un bacio appassionato che ha confermato la solidità della loro relazione. Nessuno avrebbe dato per scontato che sarebbero andati avanti insieme, eppure ad oggi in tanti si sono ricreduti.

I due hanno trascorso all’estero le feste con i rispettivi figli. Proprio quest’ultimi hanno pubblicato sui rispettivi profili social degli scatti dimostrando che è andato tutto a gonfie vele. Come se non bastasse si dice che Noemi sia in buoni rapporti con Cristian e Chanel Totti.

Nel corso di questi mesi in tanti sono stati incuriositi da Noemi, ragion per cui hanno sbirciato sui social cercando di ottenere qualche informazione. Tra le tante scoperte, c’è una che dimostra ulteriormente una sintonia con l’attuale compagno. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Curiosità su Noemi Bocchi: dalla vita privata alle passioni

Noemi Bocchi è una bellissima donna e nella vita svolge una serie di lavori. Qualcuno sostiene che abbia qualcosa in comune con Ilary Blasi mentre altri affermano l’esatto contrario.

Sembra che con lei Francesco Totti abbia messo la testa a posto e lo ha riferito l’amico di lui Alex Nuccetelli: “Con Noemi ho trovato una dimensione diversa ed è assolutamente fedele…È davvero soddisfatto e felice con lei”. A tal proposito l’uomo ha riferito come si sono conosciuti. Una passione che hanno in comune è stata fondamentale.

Galeotto è stata una partita di padel

I fan dell’ex calciatore sanno bene che lui è un appassionato di padel. Ha incontrato per la prima volta Noemi Bocchi nell’ottobre 2021 durante delle competizioni. Secondo qualche indiscrezione sembra che abbiano iniziato a frequentarsi un anno dopo quando lui era ancora legato a Ilary Blasi.

Infatti gli utenti social più attenti hanno notato che i due si scambiavano dei like già nel 2021 e spesso si lasciavano a foto inerenti a quest’attività sportiva che affascina entrambi da sempre.