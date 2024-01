Questa bellissima e sorridente bambina oggi è la cuoca più amata dagli italiani: se la riconosci hai un occhio di falco

Qui era soltanto una bimba, oggi è la star dei fornelli. L’avete riconosciuta?

Ormai ci abbiamo fatto, come si suol dire, il callo al fatto di poter ammirare foto dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord di personaggi e volti molto noti del vasto mondo dello Spettacolo, non solo italiano per la verità. Se tale moda ha preso sempre più piede durante la pandemia e i vari lockdown, poi è rimasta ancora bella viva.

E se ciò è accaduto è perché si è notato che il grande pubblico ha molto gradito tutto ciò. Tra l’altro consiste anche in un divertente quanto emozionante gioco cercare di indovinare chi si nasconda dietro suddetto scatto. Qui in particolare possiamo ammirare una bellissima bambina. Sorride sì ma il suo è un sorriso appena accennato con la bocca.

Con il passare del tempo ha vinto la sua timidezza ed è diventata una star. Nonostante ciò lei è rimasta una donna molto semplice e con i piedi ben ancorati a terra. Non per nulla non vuole assolutamente definire fan le persone che la seguono con tanto affetto ma ama piuttosto vederli come amici.

Qui una bella bimba, ora la cuoca più amata dagli italiani

Con loro poi, ovviamente sia quando gli impegni familiari che professionali lo consentono, adora mantenere un costante e diretto contatto. Oltre a donare loro, in maniera decisamente ampia e generosa, dritte culinarie e squisite ricette, che passano con una certa disinvoltura dall’antipasto al dolce, parla anche della sua vita privata.

Svela dunque cosa ha fatto durante il giorno e le sue emozioni. Ha anche parlato a cuore aperto apparendo in in alcuni video Social in lacrime della scomparsa della sua adorata nonna e della sua amatissima zia. Ci presenta il marito e il loro cagnolone e poi ci mostra la sua casa e il suo agriturismo. Avete capito di chi stiamo parlando?

Benedetta Rossi, dolcissima ieri come oggi

Sì, è proprio lei, la meravigliosa Benedetta Rossi. In realtà possiamo notare che in effetti lei sia identica alla sua versione bambina. Semplicemente è cresciuta e porta i capelli più corti. Tuttavia i lineamenti, così come la dolcezza del suo viso, sono praticamente gli stessi. E di certo ha mantenuto vivo in se il fanciullino di pascoliana memoria.

Solare e sensibile, ha conquistato in men che non si dica sul Web tanti italiani che oggi adorano seguirla anche in TV su Food con Fatto in casa mentre su Real Time al timone del programma Ricette d’Italia dove ha debuttato ufficialmente come conduttrice, dimostrando di essere molto abile pure in questo ruolo.