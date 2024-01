Ilary Blasi colta in flagrante a baciare il volto famosissimo: altro che Bastian, passione scoppiata con il personaggio impensabile

Ilary Blasi è stata beccata in compagnia di un noto personaggio pubblico. Ha fatto scalpore il bacio che ci sono scambiati. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Tutti sono concorsi nel dire che Ilary Blasi sia una delle donne più affermate del mondo dello spettacolo italiano. Di recente il primogenito Cristian ha compiuto 18 anni e alla festa gli occhi degli invitati erano puntati su di lei perché bellissima come sempre. Il merito è stato senza dubbio anche dell’outfit che ha sfoggiato per l’importante occasione.

Purtroppo non ha vissuto un bel periodo a causa della separazione con Francesco Totti. Lui è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi approfittando del suo compleanno per dare la notizia. Lei, invece, si è dedicata al lavoro e ai figli dopodiché l’amore ha bussato alla sua porta. Ha conosciuto l’imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale le cose vanno a gonfie vele.

Entrambi hanno atteso un po’ prima di condividere degli scatti di coppia sui rispettivi profili social. I fan sono contenti per la conduttrice perché finalmente ha riacquistato il sorriso. La coppia ha trascorso questi giorni di festa lontano da casa, come documentano delle storie di Instagram.

Eppure gli utenti social più attenti hanno notato uno scatto in cui Ilary Blasi bacia un altro volto noto e amatissimo del piccolo schermo. Che stia già vacillando la love story con l’imprenditore tedesco? Andiamo subito a scoprirlo.

Il bacio di Ilary Blasi non passa inosservato sul web

Prima di tutto c’è da dire che il personaggio pubblico in questione ha ottenuto la popolarità grazie alla sua indiscussa professionalità. Si è fatto conoscere per essere convolato a nozze con uno dei Big della musica italiana, ma ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere uno dei pilastri fondamentali della Mediaset.

Spesso collabora con Gerry Scotti. Andando nello specifico, si tratta di una donna! E’ stata sposata ben due volte e successivamente ha avuto una relazione con uno dei dottori più belli d’Italia. Ora ha ritrovato la serenità dedicandosi anche al nipotino. Molti avranno capito di chi si tratta.

Un gesto inaspettato davanti alle telecamere

Lei non è altro che Michelle Hunziker! Chi la segue da sempre ricorderà la puntata di Michelle Impossibile dove è stata ospite la bella conduttrice del reality della sopravvivenza. Tra un botta e risposta e un tango, la Blasi ha colto alla sprovvista la collega dandole un bacio.

Ovviamente è stato uno scherzo improvvisato, dato che la diretta interessata non ne era a conoscenza. Ciò dimostra che le due hanno un rapporto che va ben oltre il lavoro.