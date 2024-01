Claudio Amendola al settimo cielo, la famiglia si allarga: l’attore entusiasta e sorridente coma mai prima

Claudio Amendola, l’artista romano è felicissimo. Mai visto così. La famiglia si allarga.

Se parliamo di Claudio Amendola dobbiamo metterci in testa di nominare non solo un attore del Grande e del Piccolo Schermo di successo ma anche uno showman a tutto tondo e un volto amatissimo dal grande pubblico di ogni età. Re della fiction nostrana, ora ci fa sognare con un possibile ritorno de i Cesaroni.

La serie è andata avanti per anni interi e ha potuto contare sulla bellezza di 6 stagioni. Ora le possiamo rivedere su Netflix. Ultimamente Claudio ci ha fatto sognare con Il Patriarca. Nonostante il finale aperto dell’ultima puntata, si mormorava che non ci potesse essere un seguito. Così non sarà visto che si girerà il due.

Inoltre lo abbiamo ammirato anche in Nero a metà e presto lo farà anche con altri importanti progetti televisivi. Ultimamente ha spezzato in mille pezzi la notizia della fine sua lunga relazione con la bellissima Francesca Neri. I due sono stati insieme praticamente una vita ma dopo e durante la pandemia il loro equilibrio di coppia si era spezzato.

Claudio Amendola al settimo cielo, la famiglia si allarga

Ora lui ha una nuova compagna. Svolge la mansione di costumista e l’amore è fortissimo. A quanto pare convivono già. A Verissimo, dalla splendida Silvia Toffanin, con la quale è comparso in collegamento video, era raggiante. Decisamente in forma e sorridente. E ciò ha chiaramente rappresentato una sorta di balsamo per l’anima per i suoi tanti estimatori.

Estimatori che ora hanno di che festeggiare. Difatti si sta per allargare la famiglia in casa Amendola. La notizia è delle ultime ore ed è decisamente molto ma molto lieta. Diciamo che è da vedersi come un ottimo auspicio per il 2024 che è appena iniziato e che per l’attore non poteva iniziare meglio.

Un nuovo ristorante per lui

No, non si tratta, almeno per ora, dell’arrivo di un figlio o di un nipote, bensì di una nuova apertura di un suo bel ristorante. Difatti lui, oltre a essere super operativo nel vasto mondo dello Spettacolo, lo è anche in quello della ristorazione. Non ha mai nascosto il suo amore smodato per la cucina, in particolare per quella romana.

E così nei suoi locali possiamo gustare a pieni polmoni manicaretti della sua Roma che lui porta sempre nel cuore anche quando deve stare lontano da lei per motivi di lavoro. Il nuovo locale si chiama Frezza cucina de coccio. In realtà il ristorante è aperto da qualche mese ormai e lui, il bel Claudio, ne è molto orgoglioso.