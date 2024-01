Antonella Clerici l’ha nascosta in casa sua, il suo segreto è ormai trapelato

Antonella Clerici ha fatto la furba. L’ha nascosta in casa sua. Ora però il segreto non è più tale.

Indubbiamente Antonella Clerici è una donna dalle mille risorse e tante sorprese. Nelle ultime settimane ha cercato di viversi a pieni polmoni, come è anche giusto che sia, le festività natalizie in compagnia dei suoi cari. Ovviamente immancabile la figlia Maelle, oggi quattordicenne, che le sta dando non poche soddisfazioni.

Difatti è molto studiosa, ama la natura, gli animali, la vita all’aria aperta e la cucina. Non per nulla quest’estate Antonellina in una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram ci aveva mostrato tutta orgogliosa le pizzette preparate dalla sua creatura. Di recente Maelle ha pure immortalato la sua celebre mamma in un poetico scatto.

Lei, in posa, durante una vacanza in montagna era un vero splendore. Con loro anche l’affascinante Vittorio Garrone con il quale la conduttrice fa ormai coppia fissa da anni. Tuttavia non ha alcuna intenzione di sposarlo. Dopo quelli conclusi, non vuole infatti ripetere l’esperienza. Sta bene così.

Antonella Clerici, l’ha sempre nascosta in casa sua, il segreto è trapelato

Chiaramente i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, si augurano che possa cambiare idea. Nel frattempo possono ampiamente ammirare la casa nel bosco dove vive con la sua dolce metà e sua figlia. In tutti i periodi dell’anno è speciale. La vista è mozzafiato, così come tutto il verde che la circonda.

Ed è qui che Antonella ama ricaricarsi dopo tante ore trascorse in video. Adora camminare per i boschi con i suoi amati cani che sovente mostra sui Social ai fan. Non mancano poi nemmeno scorci della sua dimora. E così, senza rendersene conto, ci ha pure rivelato una cosa che fino a poco tempo fa era nascosta. Il segreto è stato svelato ormai.

Una palestra super per lei e Vittorio

In poche parole lei possiede una super palestra nella quale ama allenarsi ogni mattina in compagnia del suo compagno e di tanta buona musica. Ecco dunque il trucco della Clerici per mantenersi in forma, oltre che rigeneranti passeggiate nel parco e la decisione di seguire una dieta sana, varia, bilanciata e controllata.

Difatti, nonostante lei si dica una buona forchetta, cerca sempre di non strafare a tavola e di cercare un giusto equilibrio tra i vari alimenti e pasti. E il fatto di vivere in un luogo tanto magico, se non proprio da fiaba, la aiuta di certo anche rilassarsi come si deve e ricaricare le pile in attesa di tornare il giorno seguente in TV. E così anche il metabolismo ringrazia.