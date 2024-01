William non ha nessuna pietà per il cuore di Kate: le ha portato via tutto | L’ultimo desiderio per il figlio

Wiliam l’ha fatta grossa. Nessuna pietà per la sua bella Kate e il suo cuore. Il suo ultimo desiderio per il figlio.

Non se l’aspettava nessuno ma William lo ha fatto per davvero. Sì, il Principe ha fatto scacco matto alla sua Kate. Come è possibile? Sembravano tanto innamorati, presi e complici. E ora lui che fa? Le vuole donare un dispiacere così grande? Tanto più che sa che lei ci teneva così tanto.

Beh, di certo le discussioni in casa non saranno mancate. Eh no, difatti, a quanto pare, stracci volano assai copiosi tra di loro soprattutto per quanto concerne i figli e la loro educazione. In tempi mediamente recenti la coppia non era d’accordo sulle canzoni da far ascoltare alla prole mentre viene accompagnata a scuola.

E poi talvolta discuterebbero anche per l’alimentazione che è un tema che alla Principessa starebbe particolarmente a cuore. Non per nulla lei adora seguire una dieta sana, varia, equilibrata e bilanciata mentre il marito tende a sgarrare di più. Inoltre Kate è una grande sportiva ma pare che questa sua grande passione per lo Sport abbia contagiato pure il suo consorte.

Wiliam, senza pietà per il cuore di Kate, le ha portato via tutto quanto

Indubbiamente la coppia parlerà molto anche di Harry, considerato da un pezzo la vera pecora nera della mitica Royal Family. In poche parole, secondo molte fonti vicine a Palazzo, sarebbe la Middleton a non volere in alcun modo che il marito si chiarisca con il fratello per via della sua immensa antipatia, decisamente reciproca, nei confronti di Meghan Markle.

Fatto sta che sa da un lato si parla sovente di crisi tra l’attrice e il suo bel marito, per Kate e William, si sussurra sovente, come già giustamente poco fa accennato, di fortissime discussioni che preoccupano e non poco i loro tanti estimatori. E ora pare che lui abbia voluto ferirla nel profondo. Nessuna pietà per il cuore di lei.

Che cosa ha deciso per il figlio

In sostanza il loro figlio primogenito George andrà a Eton che ha frequentato in passato il suo tanto celebre papà, nonché lo zio Harry. Kate non ne sarebbe felice dal momento che si tratta di un collegio ove possono iscriversi solo maschi e lei non ama istituti così elitari. Fatto sta che ormai la decisione è stata bella che presa. Ergo non si torna più indietro.

Lo ha rivelato una fonte dal Daily Mail. In ogni caso pare che anche il ragazzino volesse seguire le orme del padre a livello scolastico. Dunque forse è stata fatta questa scelta anche per accontentarlo. In ogni caso per accedervi dovrà affrontare un bel esame. E la sua mamma, nonostante tutto, gli sarà accanto ancora una volta.