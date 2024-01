“Non porta le mutandine”: conduttrice Mediaset smascherata | Come si presenta in studio

Rivelazioni tutto pepe a Mediaset: la nota conduttrice finisce nel mirino di Antonio Ricci, l’indiscrezione hot provoca il caos.

Nelle ultime ore il creatore di “Striscia la notizia” Antonio Ricci ha sganciato un’altra bomba nel corso del suo TG satirico.

L’autore televisivo è tornato prepotentemente alla ribalta negli scorsi mesi grazie al clamoroso “Giambruno-gate”, ovvero i pruriginosi fuorionda in cui il conduttore (ed ex First Gentleman) flirtava con alcune collaboratrici nel format “Diario del giorno”.

Lo scoppio dello scandalo ha sortito un triplice effetto: in primis l’annuncio della rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, seguito a ruota dal demansionamento del giornalista, ad oggi relegato dietro le quinte del programma.

Ultimo, ma non ultimo, Antonio Ricci è stato tacciato di boicottaggio politico nei confronti della Premier, accuse prontamente rispedite al mittente dal diretto interessato. Ricci ha infatti rivendicato la propria autonomia editoriale, e ha persino ammesso di aver taroccato le scalette di “Striscia la notizia”, in modo da non subire impedimenti durante la messa in onda. A distanza di pochi mesi dallo scoppio dello scandalo, il padre di “Striscia” ha puntato il suo mirino su un altro volto noto dell’ammiraglia Mediaset.

Le rivelazioni di Olga Durano a “Striscia la notizia”

Nel 2023 Pier Silvio Berlusconi ha arruolato in Mediaset alcuni volti storici dei competitors Rai e La7. Ha infatti affidato a Bianca Berlinguer il timone del nuovo talk-show di Rete 4 “È sempre Cartabianca”, assicurandole oltretutto la presenza del fedele Mauro Corona.

In parallelo, l’Amministratore delegato del gruppo ha inoltre insediato Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso a “Pomeriggio 5”, mossa azzardata e che ha seminato parecchi dissapori tra gli spettatori dello storico contenitore televisivo. Myrta Merlino ha agguantato con entusiasmo l’ingaggio, e regalato un timbro più giornalistico al programma… A metterla alla berlina, però, ci ha pensato l’amica di lunga data Olga Durano, ospite a “Striscia la notizia” in occasione del 40esimo anniversario dell’ammiccante show “Drive in”.

Mediaset: le mutande di Myrta Merlino diventano un caso nazionale

Il 5 gennaio 2024 Olga Durano ha accettato l’invito di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ed ha omaggiato i due conduttori di una rivelazione senza precedenti.

Nota per il suo ruolo di professoressa senza le mutandine a “Drive in”, la showgirl ha vantato la propria amicizia con Myrta Merlino, e si è detta poi certa che anche la conduttrice partenopea mal sopporti il medesimo indumento intimo. Il TG satirico, in possesso ovviamente di qualche fuorionda, ha però dimostrato che Myrta Merlino risulta vestita di tutto punto.