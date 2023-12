Rai, l’annuncio sulla fiction che tutti amano si è tramutato in realtà: i piani alti non hanno potuto fare altrimenti

Rai, la fiction tanto amata dagli italiani sull’orlo della fine. Ora arriva l’improvviso annuncio della sua indiscussa protagonista.

Anche quest’anno l’Azienda di Viale Mazzini sta trasmettendo molte fiction in prime time soprattutto su Rai 1. In certi casi si parla di prime stagioni o di serie autoconclusive mentre in altri di graditissimi ritorni. Se nei due primi casi non si sa quale risposta potrà dare il pubblico a livello di gradimento nel terzo si può giocare a colpo sicuro.

Tuttavia non sempre va così dal momento che può capitare che una stagione non piaccia come le precedenti. O ancora che le puntate vengano trasmesse mentre su altre reti concorrenziali vanno in onda show, film o fiction molto amati/e. Insomma, come recita un colorito quanto veritiero detto popolare, “non tutte le ciambelle escono con il buco”.

Anche il fatto di far uscire di scena uno o più personaggi che piacciano e che hanno convinto molto nei loro ruoli può risultare una scelta fatale, soprattutto se è stato o sono stati dei punti cardine di una serie per tanti anni. In tale direzione in tantissimi temevano che l’abbandono di Terence Hill di Don Matteo potesse rappresentare una sorta di Warterloo per la serie.

Rai, la fiction tanto amata vicina alla chiusura, parla la protagonista

Così non è stato e l’arrivo di Don Massimo, interpretato dallo splendido Raul Bova, ha conquistato sempre più i cuori palpitanti dei suoi affezionati telespettatori. E che dire di Che Dio Ci Aiuti? Di certo Francesca Chillemi, che ha assunto sempre più importanza nel progetto, è stata di grande aiuto per non sentire troppo la mancanza di Elena Sofia Ricci che comunque di tanto in tanto si faceva vedere.

Ora però, sempre legata a questa serie c’è un altro addio. Parliamo di quello di Pier Paolo Spollon che è uno dei giovani attori italiani più promettenti. Tuttavia non è questa la fiction che si trova sull’orlo della chiusura. Si tratta di un’altra, sempre trasmessa in prime time su Rai 1, che ha già potuto contare sulla messa in onda di due stagioni. E la terza si farà o no? Dopo che si è vociferato a più non posso che non si farà ora la sua indiscussa protagonista ha aperto improvvisamente il rubinetto a riguardo.

Pilar Fogliati a ruota libera su Cuori 3

Stiamo parlando della splendida Pilar Fogliati che è anche una bravissima regista, nonché un’artista molto affermata non solo nel Piccolo ma anche nel Grande Schermo. Lei per Cuori interpreta il ruolo della dottoressa Delia Brunello. Nel corso dell’ultima puntata di stagione, proprio sulle battute finali, si era lasciata andare a un intenso bacio con il collega, nonché celebre ex, Alberto.

Durante una bella intervista lei ha fatto sapere che la terza stagione a quanto pare si farà. In poche parole ha ammesso che nei piani alti della Rai se ne stia già parlando. Tra l’altro una conferma decisamente valida in tale direzione l’ha data anche la sceneggiatrice Simona Coppini. Fatto sta che per il terzo atto di Cuori si dovrà aspettare almeno 1 anno e mezzo.