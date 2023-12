“Siamo sposati solo da 3 mesi e già…”: Alessandra Mastronardi senza pudore sul marito

Ospite di Alessandro Cattelan a Radio Deejay per la presentazione di One Trillion Dollars, Alessandra Mastronardi ha fatto delle dichiarazioni sul suo matrimonio. Andiamo a scoprire cosa ha detto

Tutti conoscono Alessandra Mastronardi soprattutto per la fiction della Mediaset I Cesaroni. Pare che le abbiano proposto di prestare nuovamente il suo volto al suo personaggio, ma ha dato una risposta negativa.

A breve l’attrice proporrà la nuova serie con un cast internazionale. Il regista le ha affidato il personaggio Franca Vacchi, ovvero un’esperta di finanza che ha modo di collaborare con John Fontanelli, l’erede di questa somma di denaro.

È una serie thriller disponibile su Paramount + dal 3 novembre 2023. I fan sanno bene che non è il primo lavoro internazionale che ha svolto nel migliore dei modi. Basta pensare che è stata candidata per gli Emmy Awards del 2016 con la serie di Netflix Master of None. Da non dimenticare Il talento di Mr. C che le ha permesso di recitare accanto a Nicolas Cage e Pedro Pascal.

Durante la piacevole intervista con Alessandro Cattelan ha parlato del suo matrimonio e di come sta vivendo la quotidianità accanto al marito Giampaolo Sannino.

Alessandra Mastronardi a ruota libera sul suo matrimonio

Alessandra Mastronardi si è sposata qualche mese fa con Giampaolo a Capri nella Chiesa di Santa Sofia nel comune di Anacapri. Tanti sono gli auguri che ha ricevuto e tra questi non potevano mancare quelli della collega Elena Sofia Ricci.

Con il conduttore di Radio Deejay ha condiviso il set per il film Ogni maledetto Natale, dunque hanno coltivato un’amicizia tale da rendere l’intervista in una conversazione tra amici davanti alle telecamere. Infatti senza peli sulla lingua la Mastronardi ha svelato come sta vivendo i primi mesi del matrimonio.

“C’è ancora molto entusiasmo”

“Il matrimonio? Va molto bene. È divertente. Lui è italiano, io sono la famosa ‘moglie e buoi’. Siamo sposati da tre mesi e c’è ancora molto entusiasmo. A volte dico ancora il mio fidanzato”. Come non comprenderla, dato che prima di arrivare all’altare sono stati fidanzati per circa 17 anni.

In questi anni si sono lasciati alcune volte, ma poi si sono ritrovati per fortuna. A Vanity Fair aveva confessato che la fine del rapporto l’ha devastata al punto tale che non ha gettato la spugna. Lui non voleva ritornare sui suoi passi, ma la forza dell’amore ha avuto il sopravvento e ora sono marito e moglie.