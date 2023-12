Pier Silvio Berlusconi l’ha fatto fuori senza il minimo ripensamento: purtroppo non lo rivedremo più

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di allontanare dalla Mediaset uno dei volti più noti del piccolo schermo per via di alcune dichiarazioni. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Pier Silvio Berlusconi ha introdotto dei cambiamenti negli studi televisivi della Mediaset da quando ha preso le redini della situazione dopo la morte del padre Silvio Berlusconi.

Il suo intervento ha determinato l’addio di Barbara D’Urso e Belen Rodriguez. Quest’ultimo si sta godendo la storia d’amore con Elio Lorenzoni mentre la conduttrice ha riferito ai followers che presto tornerà al loro servizio.

In queste ore pare che la stessa sorte sia toccata a un altro volto noto sia in televisione che nel mondo della musica italiana. Infatti a breve partirà per la sua tournée in Russia. Nel mondo della musica ha sempre riscosso un grande successo. È impossibile non conoscere la canzone Gelato al cioccolato.

Molti avranno già capito di chi si sta parlando. Il motivo di una simile decisione ha lasciato tutti a bocca aperta.

Pier Silvio Berlusconi su tutte le furie

“Non avevo la forza di guardarlo per quanto mi facevano ca**re le sue parole“, ecco cosa ha detto costui sul programma televisivo che gli ha dato modo di tornare in televisione.

Il personaggio pubblico in questione è il cantante Pupo. Ai tempi della pandemia era presente nello studio del Grande Fratello in qualità di opinionista con Wanda Nara. Alcune dichiarazioni fatte in merito a quest’esperienza televisiva hanno fatto infuriare Pier Silvio Berlusconi al punto tale da volerlo allontanare. Ma cosa avrà detto? Andiamo a scoprirlo.

“Chiuse le porte di Cologno Monzese al cantante”

Durante un’intervista a La Repubblica Pupo non ha espresso belle parole sul Grande Fratello. Non a caso Alfonso Signorini non ha nascosto lo stupore nell’aver saputo quanto detto. Alberto Dandolo nel settimanale Oggi ha anticipato che ci sarebbero state delle conseguenze sgradevoli, anche perché è stato riferito quanto il cantante ha guadagnato nel ruolo di opinionista.

Con ogni puntata ha portato a casa 15.000 euro. In una settimana di solito c’è sempre il doppio appuntamento e il Grande Fratello è noto per essere uno dei reality che va in onda per svariati mesi. Di conseguenza ha portato a casa una cifra considerevole. Qualcuno si chiederà sicuramente perché mai avrà parlato male di un programma televisivo che gli ha dato visibilità e tanto denaro. Per ora non c’è stata alcuna replica da parte del diretto interessato.