Uomini e Donne segnalazione, ora Maria De Filippi ha davvero una gatta da pelare: finirà malissimo

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci saranno degli sviluppi che lasceranno tutti a bocca aperta. A scatenare gli animi ci penserà una segnalazione

Uomini e Donne è il programma di Maria De Filippi che fa compagnia agli italiani tutti i giorni, dal lunedì al venerdì subito dopo la soap opera turca Terra Amara. E’ ben risaputo che i partecipanti si mettono in gioco per trovare l’anima gemella. Qualcuno riesce nel proprio intento mentre altri sono costretti a fare un passo indietro e rimettersi in discussione.

Questo discorso può essere fatto per Ida Platano. I telespettatori ricorderanno sicuramente della sua relazione altalenante con Riccardo Guarnieri, il quale le aveva fatto addirittura una proposta di matrimonio. Nonostante abbia ricevuto una risposta positiva, non sono mai giunti sull’altare mano nella mano.

Per questo motivo sono tornati nello studio creando delle dinamiche sentimentali avvincenti. L’anno scorso Ida ha dato una possibilità ad Alessandro Vicinanza e ha dovuto fare i conti con Roberta Di Padua. Quest’ultima gli aveva chiesto di andare via insieme, ma lui ha detto no per poi fidanzarsi con Ida.

L’idillio è durato poco, così Ida si è seduta sul trono alla ricerca dell’amore. Ha fatto delle dichiarazioni sulla sua reazione ormai archiviata, dunque Alessandro è tornato per replicare. Molti sostengono che Roberta non resterà seduta nel parterre femminile a guardare. Andiamo a scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate.

Uomini e Donne, una segnalazione su alcuni partecipanti

Più di una volta Roberta ha riferito che Alessandro rappresenta per lei un grande rimorso. Avrebbe voluto costruire un qualcosa con lui, ma a parer suo Ida le ha messo i bastoni tra le ruote. Ha detto che vorrebbe avere un’altra opportunità, soprattutto ora che è con Ida è finita.

A distanza di pochi giorni Alessandro ha contrattato la redazione perché pronto a conoscere altre persone. A breve assisteremo a un altro scontro tra i due ex per via di una segnalazione. La faccenda riguarda una terza persona.

Ida perde le staffe con Roberta per l’ennesima volta

Secondo le anticipazioni sembra proprio che ci sarà una nuova discussione tra Ida e Roberta perché quest’ultima è stata vista al di fuori dello studio in compagnia dell’affascinante campano.

Inevitabile sarà la reazione di Ida, stufa di assistere a dinamiche simili a quelle del passato. D’altronde chi segue il programma sa bene che hanno spesso litigato per lo stesso uomo. Infatti Roberta qualche volta è uscita anche con Riccardo. Come andrà a finire stavolta? Chi avrà la meglio tra le due? Per scoprirlo non ci resta che attendere.