Sonia Bruganelli, dopo Bonolis c’è lui: “E’ l’unico uomo con cui non riesco mai…” | Lui sì che la fa sentire speciale

Sonia Bruganelli è stata beccata in compagnia di un altro molto molto galante nei suoi riguardi. Dopo Paolo Bonolis finalmente c’è qualcuno che la fa sentire speciale

Sonia Bruganelli ha sempre lavorato dietro le telecamere, ma grazie al Grande Fratello ha avuto la possibilità di mettersi alla prova davanti a tutti. Il primo anno del reality non è stato semplice perché al dovuto fare i conti con Adriana Volpe e i loro dissapori alimentati da questioni passate.

Poi accanto a lei è stata proposta Orietta Berti, con la quale le cose sono andate diversamente. Adesso è impegnata in altri progetti lavorativi e al suo posto c’è la nota giornalista del telegiornale di canale 5.

Per quanto riguarda Cesara Buonamici, ovvero colei che l’ha sostituita nel ruolo di opinionista, ha espresso un sparire senza filtri: “Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio, che non vede l’ora che finisca, che il suo obiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita”.

La diretta interessata non ha ancora risposto. Nel frattempo si sta parlando di Sonia Bruganelli per via di un’amicizia speciale con un noto volto del piccolo schermo. È bellissimo e si è fatto conoscere grazie proprio al reality condotto da Alfonso Signorini. Qualcuno avrà già capito di chi si tratta.

Sonia Bruganelli senza peli sulla lingua su lui

Lui è diventato popolare per essere stato il fidanzato di una delle showgirl più affermate del mondo dello spettacolo italiano. Da semplice parrucchiere con un salone nel territorio lombardo ha avuto la possibilità di mettersi in gioco nella casa del Grande Fratello. Durante il suo percorso ha solo speso belle parole per colei che lo ha reso padre di una splendida bambina. In tanti speravano che potesse sbocciare l’amore con una delle sue compagne d’avventura, Ma attualmente si dichiara single.

L’uomo in questione non è altro che Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen Rodriguez e padre della splendida Luna Marì. Ma cosa sta bollendo in pentola tra lui e l’ex moglie di Paolo Bonolis? Andiamo a spiegare subito come stanno realmente le cose.

“Mi piace come ragazzo, come persona”

“Si chiamano ‘gli spinelli’, fa molto ridere. È diventato un carissimo amico, stiamo collaborando a livello lavorativo, ho incontrato lui e la figlia, dolcissima…Mi piace come ragazzo, come persona. Uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, anche quando si esce in gruppo è molto gentile”.

Tra i due c’è una bella amicizia, alimentata dalla quotidianità che condividono per fini professionali. L’ex opinionista ha voluto mettere in risalto l’indiscussa cavalleria di Antonino, dato che oggigiorno è un qualcosa che va sempre più scemando.