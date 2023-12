Rai, la conduttrice più amata dopo 34 anni ha detto addio: non c’era più speranza lì

Rai, una delle conduttrici più amate, dopo 34 anni ha detto ciao ciao con la manina. Non c’era più speranza per lei lì.

L’Azienda di Viale Mazzini ancora una volta nella bufera e pure bella nera. La conduttrice, e fate molta attenzione perché parliamo indubbiamente di una delle più amate, l’ha lasciata dopo più di 30 anni di collaborazione. Esattamente, dati e conti alla mano, sono 34. Un po’ meno di Fabio Fazio che ci ha lavorato per almeno 40.

In ogni caso sono indubbiamente tanti e se una professionista, e nel suo caso parliamo di una immensa, ha preso questa decisione non l’ha presa a cuore leggero. Ci avrà riflettuto a lungo e ponderato i vari pro e contro e poi avrà fatto la sua scelta. Una scelta che ha lasciato di stucco inizialmente i suoi estimatori che sono sempre più numerosi.

In ogni caso poi loro sono stati felicissimi di ritrovarla a settembre, con l’avvio della nuova stagione televisiva, nuovamente in video. Dunque, lei non era affatto uscita di scena. Semplicemente aveva optato per un cambio di realtà lavorativa. E pare che ora sia davvero molto felice della decisione presa.

Rai, la conduttrice più amata dopo 34 anni ha detto addio

Lo stesso possiamo ben dire di Fabio Fazio che è tornato con il suo seguitissimo e storico talk Che Tempo Che Fa ma sul 9 e non più su Rai 1. A seguirlo su Discovery pure le grandi amiche e fidate colleghe Filippa Lagerback e Luciana Litizzetto. Quest’ultima tra l’altro ha anche rivestito il ruolo di giudice a Tu Sì Que Vales, prendendo il posto di Teo Mammucari.

E se lui ha lasciato Mediaset per approdare in Rai e, in particolar modo, alla Corte di Ballando Con Le Stelle, ove volano stracci a non finire con la giurata Selvaggia Lucarelli, l’amatissima conduttrice ha fatto esattamente il contrario. Difatti ha detto addio all’Azienda di Viale Mazzini per approdare alla corte di Pier Silvio Berlusconi, dopo che lui professionalmente parlando la corteggiava da tempo. Chi è?

L’amara confessione di Bianca Berlinguer

Parliamo della splendida Bianca Berlinguer che il martedì sera conduce E’ Di Nuovo CartaBianca su Rete 4. Presentissimo anche il suo storico opinionista, nonché carissimo amico, Mauro Corona. Gradita ospite di Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo, la giornalista ha aperto il rubinetto riguardo alla sua decisione di lasciare la Rai dopo tanti anni.

Non è stata facile da prendere e le ha procurato, a sua detta, ” notti insonni” ma alla fine non sentendosi più valorizzata ha deciso di andarsene. ” Mi sono sentita molto spesso sola, con la sensazione che non ci fosse interesse ad investire su questa trasmissione, più sopportata che valorizzata“, ha spifferato la Bianchina.