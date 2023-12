“Amadeus mi ha mandato un…”: cos’ha combinato con la collega | Spunta il messaggio sfacciato alle 22 di sera

“Amadeus mi ha mandato un messaggio per…”, che cosa ha combinato l’amato conduttore con la super collega alle 22.

Amadeus è indubbiamente uno dei conduttori di oggi più amati e apprezzati dagli italiani di ogni età. Inoltre è diventato indubbiamente sempre più una vera e propria punta di diamante delle Reti Rai. Ogni sera, poco prima della messa in onda del programma in prime time su Rai 1, ci allieta con il quiz Affari Tuoi.

Il quiz è tornato alla sua formula originale, sebbene con qualche accattivante novità. Ricordiamo poi, per dovere assoluto di cronaca, che Ama, come amano chiamarlo in segno di lampante affetto sia gli amici che i suoi numerosissimi fan, è anche al timone de I Soliti Ignoti che andrà in onda a stretto giro sempre nella fascia preserale.

Inoltre nel primo autunno- fine estate ci ha fatto ballare con Arena Suzuki. Tuttavia il suo più grande impegno è rappresentato dal Festival di Sanremo. L’edizione 2024 è praticamente alle porte e qualche giorno fa lui ha rivelato i nomi dei cantanti in gara durante il classico collegamento con il Tg1.

Amadeus, che cosa ha combinato via messaggio con la collega alle 22

Grande attesa c’era anche per sapere chi saranno state le co- conduttrici ma per la verità pure i co- conduttori delle cinque serate della kermesse canora che tutto il mondo ci invidia. La prima serata Amadeus sarà affiancato sul prestigioso palco del Teatro Ariston da Marco Mengoni mentre nella quinta, che è la finalissima, sarà l’amico fraterno Fiorello a farlo.

E che dire delle donne? Oltre alla divina Giorgia, che è stata lanciata nel vasto mondo della musica italiana, della quale ne è tuttora una delle indiscusse regine, ci saranno la strepitosa Teresa Mannino e la divina Lorella Cuccarini che è impegnatissima da diversi anni ad Amici come coach. Ed è una di loro che ha ricevuto un messaggio da Amadeus alle 22 di sera.

“Amadeus mi ha mandato un messaggio per…”, parla Lorella

“Amadeus mi ha mandato un messaggio per dirmi che mi voleva parlare ma io ho risposto alle 10 di sera e lui stava già dormendo. Mi ha chiamato il giorno dopo e le sue parole mi hanno colpito”, ha spifferato al Corriere della Sera Lorella. Lei era felicissima all’idea e gli ha detto subito di sì anche se ha precisato che prima doveva parlarne con Maria De Filippi.

La vedova Costanzo era al settimo cielo. Tanto più che oltre a essere felice di vedere la sua pupilla nelle vesti di co-conduttrice nella serata del Festival dedicata espressamente alle cover, potrò pure vedere in gara tanti cantanti che sono nati artisticamente parlando nella scuola del suo talent.