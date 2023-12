C’è posta per te, la drastica decisione arriva direttamente da Pier Silvio: dopo anni cambia tutto

C’è posta per te, Pier Silvio ha preso la sua drastica decisione in merito. Dopo tanti anni cambia davvero tutto quanto.

Indubbiamente C’è posta per te è un programma molto amato dagli italiani di ogni età, vip compresi. Anche gli splendidi Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati in alcuni veloci video sui Social tutti intenti a seguirlo. A condurlo in maniera impeccabile è da sempre la regina indiscussa delle Reti Mediaset.

Stiamo ovviamente parlando di Maria De Filippi che è anche una delle conduttrici predilette dal grande pubblico nel nostro Paese. Ora la vediamo in video dal lunedì al venerdì con Uomini e Donne dove il Trono Over sta dimostrando ancora una volta di essere il grandissimo protagonista del noto dating show di Canale 5.

Decisamente azzeccata, nonché assai furba, è stata la scelta di far salire sul trono l’ex dama Ida Platano. Quest’anno il programma batte a livello di share, stracciandolo letteralmente, La volta buona che ha sancito il ritorno nella fascia pomeridiana su Rai 1 di Caterina Balivo. La domenica pomeriggio invece la vedova Costanzo ci emoziona con la nuova stagione di Amici.

C’è posta per te, la drastica decisione presa da Pier Silvio

Il padre di tutti i talent quest’anno sta dando non poche gatte da pelare a Queen Mary. Difatti molti allievi, soprattutto nel settore canto, sis stanno rivelando alquanto turbolenti. E pure i coach sono stati costretti a riprenderli e a toglierle loro, anche magari solo momentaneamente la maglia. E fra di loro, tra gli storici insegnanti, figura anche il caro amico della De Filippi Rudy Zerbi.

Con lui la conduttrice è stata impegnata per settimane e settimane nel ruolo di giudice di Tu Sì Que Vales insieme a Sabrina Salerno, Gerry Scotti e Luciana Litizzetto. Ora che il programma che andava in onda il sabato sera su Canale 5 si è concluso, ci fa compagnia per tutto dicembre Alfonso Signorini con il Grande Fratello. E a gennaio? Tornerà C’è posta per te? La drastica decisione presa da Pier Silvio.

Non si scontrerà con il Festival, Pier Silvio ha deciso

Sì, dopo le festività natalizie, ci sarà, come è diventata un’assai piacevole abitudine da molto tempo. Dunque in questa direzione non dovrebbe cambiare assolutamente nulla. Il cambiamento verte su altro. In sostanza pare che durante la settimana sanremese il programma non andrà in onda per evitare di scontrarsi con la finalissima della kermesse canora che tutto il mondo ci invidia.

Ciò costituisce un’assoluta novità dal momento che lo scorso anno C’è posta per te è stato trasmesso ugualmente. A darcene conferma tramite un divertente siparietto è pure il mitico Fiorello che durante una puntata del suo Viva Rai Due ci ha fatto ascoltare uno scambio di note vocali tra Silvia Toffanin e il suo Pier Silvio che rivelavano tutto quanto a riguardo. La clip dello sketch è diventata virale.