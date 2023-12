Giulia Salemi di corsa in ospedale: quello che ha fatto dovrebbero farlo tutti

Giulia Salemi di corsa in ospedale. Quel che ha appena fatto l’influencer dovrebbero però farlo tutti quanti.

I suoi fan, che sono decisamente molto ma molto numerosi, si sono di certo molto preoccupati quando hanno appurato della sua corsa in ospedale. La loro beniamina non stava bene? Era stata forse vittima di un malore improvviso? Che cosa le era successo di tanto grave da indurla a fare tale scelta?

In realtà hanno potuto poi ben presto tranquillizzarsi perché lei era in perfetta salute, nonché in splendida forma. Semplicemente ha deciso di andarci per fare qualcosa che dovrebbero fare per la verità tutti quanti. E parliamo di un meraviglioso gesto d’amore che è il re di tutti i sentimenti e che ora che il Natale è vicinissimo dovrebbe trionfare sempre di più nelle nostre vite.

Tuttavia con ciò non ci riferiamo solo a quello di coppia, bensì pure a quello che un figlio prova per i propri genitori e viceversa. così come nei confronti di altri familiari e dei propri amori di pelo che entrano di diritto nella nostra famiglia. E poi c’è quello verso la vita che è un dono meraviglioso e per se stessi.

Giulia Salemi di corsa in ospedale, che cosa le è successo

Giulia Salemi lo sa bene essendo una donna profonda e di gran cuore. Dolcissima e molto sensibile, non dimentica mai di prendersi cura degli altri ma anche della sua persona. Difatti lei è conscia del fatto che se non si è in grado di amarsi e di rispettarsi, tenendo pure presente che il rispetto è la forma primordiale d’amore, non si può poi amare gli altri e tutto il resto.

E così ha fatto quel che ha fatto ma non lo ha tenuto affatto nascosto. No, al contrario, ha voluto raccontare ogni cosa ai suoi numerosissimi estimatori. E per farlo ha condiviso una lunga clip sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. In essa vediamo lei in macchina e poi distesa in un lettino. Il racconto dei fatti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Esami e check up completo

In poche parole ha dedicato un po’ di tempo alla prevenzione per fare un check up completo. Lei lo ha fatto da privata ma possiamo tranquillamente farlo anche noi chiedendo consigli su come muoverci in merito al nostro medico curante. Giulia ha sottolineato a più riprese quanto sia importante compiere tale gesto per scoprire se davvero c’è qualcosa che non va.

Non per nulla molte donne del vasto mondo dello Spettacolo, non solo italiano per la verità, nel fare esami di routine a livello per l’appunto di prevenzione, sono riuscite a salvarsi in tempo proprio grazie a ciò. Tanti i like non solo dei suoi tanti estimatori ma anche di colleghi e amici. Immancabile quello del suo compagno PierPaolo Petrelli con il quale è tornato il sereno.