Amici, ritorna il noce moscata-gate: escono fuori le immagini che riguardano Wax | Maria sarà furibonda

Amici, riecco il noce moscata- gate. Le immagini con Wax fanno il giro del Web. La De Filippi sarà furibonda.

Nonostante sia passato quasi un anno esatto dal fatto ancora oggi se ne parla e pure a iosa. E se capita ciò è perché non è qualcosa di poco conto ma, al contrario, bella grave. Come molti ricorderanno, lo scorso anno, in occasione delle festività natalizie, alcuni allievi hanno preferito non tornare nelle loro case ma trascorrerle insieme agli altri nella famosa casetta.

Per la serata di Capodanno avevano pensato bene di darsi da fare con la noce moscata che avevano trovato in casa. Solo che anziché sfruttarla per cucinare avevano optato di usarla per fare ben altro. Nel mirino per il fattaccio c’è stato in particolare il cantante Wax che però alla fine non è che ha subito chissà quali danni a livello di partecipazione al padre di tutti i talent.

Difatti è arrivato non solo alla super attesa fase serale ma pure alla finalissima. E ora sono tornate a galla immagini di quell’episodio, decisamente triste, denominato noce moscata- gate, che stanno rimbalzando praticamente ovunque sul Web. I Social sono pieni zeppi di una clip in particolare che ha sconvolto i più.

Amici, ritorna il noce moscata- gate, Wax in primo piano

In essa vediamo in primissimo piano lo stesso Wax che oggi è molto amato dai giovani e dai giovanissimi. Parliamo di un bravo performer e di un ragazzo dotato di una caratterino bello pepato e ribelle. Inoltre possiede sia una grandissima ironia che autoironia. E ora, dopo esserne rimasto illeso, ha deciso di riparlare di ciò che è successo lo scorso anno ad Amici.

Indubbiamente Maria De Filippi non ne sarà felice. Anzi, forse si sarà pure molto arrabbiata quando ne ha appreso la notizia. Magari avrà pure telefonato o scritto al cantante per dirgli la sua. Fatto sta che ora con questo video condiviso sui Social del noce moscata- gate se ne parla ancora un sacco.

Il cantante ironizza del fattaccio in un video

Nella clip relativa vediamo per l’appunto Wax vestito di tutto punto dentro al supermercato. Si avvicina alla scansia delle spezie e mostra in camera, in primo piano, un vasetto di noce moscata. Poco prima ha sentenziato: ” Se non sapete cosa fare a Capodanno, è consigliabile…Ha effetti stupefacenti! Ironia!”.

Il suo gesto ha sia strappato qualche sorriso e persino delle sonore risate ma anche molta indignazione nelle menti e nei cuori dei più grandi sostenitori di Amici che, pur apprezzando il cantante, avrebbero preferito che lui evitasse di ricordare un episodio così spiacevole anche perché di certo non fa bene “respirare” e “aspirare” la noce moscata, anzi!