“Sono io l’imperatrice delle cornute”: l’ex concorrente di Ballando con le stelle esce allo scoperto | Mollata dal marito su due piedi

“Sono l’imperatrice delle cornute”, la fortissima dichiarazione di un ex concorrente di Ballando con le stelle.

Mentre anche questa seguitissima e amatissima stagione del programma danzereccio di Rai 1, condotto dalla strepitosa Milly Carlucci affiancata dal mitico Paolo Belli, si appresta a chiudere i battenti, ecco che un’ex concorrente svuota il sacco. Di certo ciò che ha raccontato a cuore aperto alla stampa non è facile da dire e soprattutto da digerire.

I suoi fan, sebbene lei da tempo non operi più in TV come prima, sono ancora numerosi e hanno ora il cuore spezzato in mille pezzi. Tuttavia lei, che non è solo una donna bellissima e dotata di un’eleganza speciale anche nei modi di porsi e di parlare, non ha voluto tenere nascosto nulla a loro.

O meglio, lo ha fatto per tanto, anzi, troppo tempo e ora ha capito che era giunto finalmente il momento fatidico, ovvero quello di aprire il rubinetto sul suo passato e non solo. Del resto si sa che esso in qualche maniera ritorna e che non possiamo mai e poi mai dimenticarlo per davvero. E se poi c’è di mezzo l’amore ciò è assolutamente impossibile.

“Sono io l’imperatrice delle cornute”, la confessione dell’ex concorrente di Ballando

Lei è stata tradita più volte da colui che considerava un uomo importante per la sua vita. Lo ha sposato e quando lui la tradiva erano ancora sposati. Lei se ne è accorta ed è stata durissima capire che non stava assistendo a uno scherzo o a una scena di un film. Eppure si è fatta forza e ha deciso di asciugarsi ben presto le lacrime.

Ha capito che non aveva più senso continuare il matrimonio. Ha seguito il suo cuore ed è andata avanti. Non ha fatto finta di stare bene ma ci è rimasta molto male per il clamoroso voltafaccia che tante persone le hanno fatto. La sua carriera, dopo la sua scelta di chiudere con il suo consorte, ha subito degli stop ma lei ha poi iniziato a stare meglio. E oggi si dichiara “l’imperatrice delle cornute”. Chi è?

Marta Flavi come un fiume in piena

Parliamo della splendida Marta Flavi che nella stagione 2021-2022 ha partecipato a Ballando con le stelle del quale è da sempre una super fan. La sua esperienza è durata poco ma lei è stata comunque molto felice di parteciparvi. Ora, dopo aver ascoltato l’intervista fiume con tanto di confessione di Belen a Domenica In e aver visionato il documentario Unica su Ilary Blasi, ha voluto aprire il rubinetto.

“Questo è il momento delle donne cornute, io sono stata la prima donna cornuta dello spettacolo, mi sono sentita l’ imperatrice delle cornute ma non ero contenta”, ha dichiarato la conduttrice di Agenzia Matrimoniale all’ Adkronos. Con questo forte appellativo lei si è riferito al fatto che quando era ancora sposata con Maurizio Costanzo lui la tradiva con Maria De Filippi.