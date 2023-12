“L’ha fatto senza il permesso del Gf”: Vittorio pensava di farla franca eppure l’epilogo è una tragedia

“L’ha fatto senza il permesso del Gf”, il bel Vittorio ha fatto il furbo e ora la paga cara. Una tragedia!

Non c’è davvero mai e poi mai pace per i concorrenti di questa edizione del padre di tutti i reality. I colpi di scena, così come le docce fredde, nonché quelle proprio super gelate, sono praticamente all’ordine del giorno. Le uscite dalla Casa, e non parliamo solo quelle effettuate dopo il responso del classico televoto, lasciano talvolta sbasiti e persino sconvolti i più.

Fatto sta che ora è essere nel mirino è un inquilino che solitamente non lo è. Difatti l’affascinante Vittorio è una persona tranquilla e pacifica. Tuttavia stavolta l’ha fatta grossa e pure senza chiedere il permesso o comunque sia annunciare ciò che volesse fare al Grande Fratello. Non per nulla poi si è sentita una voce maschile, certamente di un autore, che lo ha ripreso.

E ciò ha fatto in men che non si dica rizzare le antenne in testa ai numerosi telespettatori, nonché soprattutto ai suoi numerosi estimatori che ora temono che possa accadere qualcosa di brutto al loro preferito. In poche parole si aspettano che arrivi la notizia della sua squalifica se non ora durante la puntata del serale.

“L’ha fatto senza il permesso del Gf“, Vittorio l’ha fatta grossa

In ogni caso lui pare che abbia fatto quel gesto non per spavalderia o per arroganza. No, lo ha messo in atto per mera curiosità. Alcuni utenti però non l’hanno comunque presa bene. Tuttavia la maggior parte è seriamente preoccupata per lui che, dal canto suo, era assolutamente tranquillo.

Tra l’altro il bel ingegnere era già stato ripreso dal GF, all’inizio della sua avventura all’interno del gioco, quando si trovava nel tugurio per via di una parolaccia che aveva pronunciata mentre scherzava e rideva con gli altri colleghi. Ed è sempre nello stesso luogo che ha compiuto il fattaccio. ” L’ha fatto senza il permesso del Gf“.

Alla ricerca di Mirko, si intrufola nel tugurio

Che cosa avrebbe mai fatto? In poche parole sarebbe entrato nel tugurio per vedere se per caso fosse stato messo lì Mirko Brunetti che ovviamente non c’era visto che è uscito definitivamente dalla Casa Più Spiata D’Italia. Tuttavia se lui ha fatto ciò è perché in passato gli autori avevano già sfruttato questo escamotage per mettere solo in stand by alcuni concorrenti.

Una volta entrato è stato poi chiuso dentro per scherzo dai suoi compagni. Ed è a quel punto che gli autori gli hanno chiesto di uscire da lì. Tanto più che pure Greta, ex del bel Brunetti, si è molto divertita nell’assistere “al tutto”. Ora però i fan del programma si chiedono se Vittorio dovrà scontare dei giorni da solo proprio nel tugurio come piccola punizione per il suo gesto.