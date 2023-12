Mara Venier, matrimonio disintegrato per colpa di un tradimento: la scoperta terrificante ha buttato tutto all’aria

Non tutti sanno che un matrimonio di Mara Venier è giunto al capolinea per colpa di un gesto di fedeltà di lui. Molti avranno già capito di chi si sta parlando

Tutti sono concordi nel dire che Mara Venier sia una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Nel fine settimana fa compagnia agli italiani con il programma televisivo Domenica In. Proprio per questo motivo ha il soprannome della “Signora della domenica”.

Di recente ha intervistato Belen Rodriguez, la quale ha fatto delle dichiarazioni inaspettate sul matrimonio con Stefano De Martino. Durante la conversazione è emerso anche un dettaglio che non è passato inosservato ai telespettatori.

In pratica avrebbe lanciato una frecciatina velata ad Alessia Marcuzzi, la quale potrebbe essere una delle donne con cui Stefano l’avrebbe tradita. Per il momento sulla faccenda c’è ancora un punto interrogativo.

Le questioni di cuore dei personaggi famosi appassionano sempre i fan. Stesso discorso riguarda anche Mara Venier. Infatti non solo la sua carriera l’ha resa protagonista del gossip, ma anche le vicende sentimentali. Un matrimonio, per esempio, è finito subito e la causa non è mai stata nascosta.

Mara Venier, un matrimonio finito per un tradimento

Nel suo cuore ci sono stati alcuni uomini come l’attore Francesco Ferracini che ha reso padre di Elisabetta. Si sono sposati, però si sono detti addio dopo un paio di mesi. Poi è arrivato un altro attore, Pier Paolo Capponi, con il quale ha accolto Paolo.

Ho avuto anche una lunga relazione con Renzo Arbore e una ancor più breve con un altro attore, Armand Assante. Dal 2006 è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro e tuttora il rapporto va a gonfie vele. Molti non sanno che nel 1984 si è sposata con un altro, ma a causa di un tradimento di lui il matrimonio è terminato l’anno successivo. Anche lui è un volto famosissimo del piccolo schermo. Stiamo parlando di Jerry Calà.

“A 32 anni non ero all’altezza”

I due oggi sono in buoni rapporti, ma ai tempi del matrimonio le cose non andavano affatto bene, dal momento che c’è stato un tradimento di mezzo. Si sono sposati a Las Vegas senza la presenza di testimoni, ragion per cui chiesero a degli sconosciuti di ricoprire questo ruolo.

Entrambi hanno raccontato come sono andati i fatti, ovvero che lui è stato beccato con un’altra in bagno proprio dalla Venier. “Organizzando un party…Mara, fumantina e gelosa, mi rincorse per tutto il locale…Le donne sono più mature, io a 32 anni ero un cazzone, non all’altezza”, ecco come ha esordito l’attore durante uno delle sue innumerevoli interviste.