Fabio Fazio disgustato, non c’è pace per questo pover uomo: l’insulto a Gino Cecchettin

Fabio Fazio non è riuscito a nascondere il suo stato d’animo in seguito a un insulto diretto a Gino Cecchettin. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda

Fabio Fazio è uno dei conduttori più noti del mondo della televisione italiana. Da anni e al timone della conduzione del programma televisivo Che tempo che fa e può contare sulla professionalità di Luciano Littizzetto. Insieme hanno la possibilità di intervistare noti personaggi della letteratura e dello spettacolo, facendo uno strappo alla regola in qualche caso.

Dal 2003 è in produzione e solo quest’anno i telespettatori hanno assistito al passaggio dalla Rai al canale Nove. Nonostante ciò il programma non delude mai in termini di ascolto. Il merito è senza dubbio del cast avvincente e della professionalità degli autori Pietro Galeotti, Marco Posani e Fabio Fazio in persona.

Nella puntata di domenica 10 dicembre 2023 il conduttore ha avuto la possibilità di intervistare un uomo che purtroppo è stato messo al centro dell’attenzione per un evento nefasto, ovvero l’assassinio della figlia. Stiamo parlando di Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin. La giovane è stata uccisa dal fidanzato Filippo Turetta.

Da un lato i telespettatori hanno apprezzato la scelta di invitarlo per sensibilizzare ancor di più sull’argomento le persone. Tuttavia allo stesso tempo sono arrivate delle critiche al programma e anche a Gino Cecchettin. Andiamo a scoprire cosa è successo.

L’insulto a Gino Cecchettin a Che tempo che fa

Gino Cecchettin e la famiglia hanno deciso di esporsi nonostante il lutto che stanno vivendo per lanciare un messaggio importante, ovvero far intervenire nel concreto per evitare che altre ragazze facciano la stessa fine di Giulia.

Per questo motivo il padre non si è tirato indietro nel momento in cui Fabio Fazio gli ha dato la possibilità di parlare all’interno di uno studio televisivo di un certo spessore. Purtroppo c’è sempre chi ha da ridire e in tal caso ne pagherà le conseguenze.

“È doveroso segnalare i messaggi”

Il social media manager di Che tempo che fa ha voluto rispondere a uno dei tanti commenti poco carini lasciati alla pagina social. Il botta e risposta non è passato inosservato: “Indeciso se fate più schifo voi o lui”, “Tu”.

“Me ne segnalano di continuo, a decine. Messaggi diffamatori molto pesanti. Lasciate in pace quest’uomo, abbiamo altro a cui pensare”, ecco cosa ha scritto Stefano Tigani, ovvero l’avvocato della famiglia Cecchettin. Dunque si ricorrerà alle vie legali con l’ausilio della polizia postale.