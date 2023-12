Beatrice Luzzi, ora ha detto basta: preparate già tutte le valigie | Finisce male per lei questo Gf

Beatrice Luzzi, l’attrice ha detto basta. Le valigie sono state fatte. Ora finisce davvero molto male per lei il Gf.

Beatrice Luzzi è indubbiamente una delle più grandi e indiscusse protagoniste di questa edizione del padre di tutti i reality. Come lo è, a onore del vero, il suo più acerrimo nemico, attore di successo pure lui. E stiamo ovviamente parlando dell’affascinante Massimiliano Varrese. Ora i due sono nuovamente ai ferri corti.

C’era stata una bella tregua ma poi hanno ricominciato a volare stracci tra di loro e pure pesanti. Quando lui si era avvicinato a lei pareva persino che la volesse corteggiare e che lei gradisse pure le sue tante attenzioni. In molti a quel punto hanno iniziato a ipotizzare che potesse nascere qualcosa tra di loro visto che l’attrazione era più che palpabile.

Adesso lo stesso si può dire invece della tensione. Certo per l’ex star di Vivere non deve essere stato facile vedere questo nuovo voltafaccia dopo che lo ha subito da tanti altri concorrenti e soprattutto da Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese si era preso una sonora cotta per lei ma poi pian piano si è staccato e ora le fa la guerra.

Beatrice Luzzi, ha detto basta e preparato le valigie

Tuttavia i fan dell’ormai ex coppia hanno deciso per chi patteggiare e schierarsi. Dai famosi messaggi lanciati dagli arei si è capito. Stravedono per Beatrice che ora insieme alla bellissima Perla sono le più amate dai numerosi telespettatori. Fatto sta che tra le due non è che scorra poi molto buon sangue.

In ogni caso ora a inveire contro di lei, oltre alla solita Anita e di tanto in tanto Rosy, sono Sara Ricci, che proprio non la può vedere, e la new entry Rosanna Fratello. Adeso però lei è arrivata alla frutta. Ha detto basta e ha già fatto le valigie. Per lei il GF è finito così. Duramente e assai malamente.

La preoccupazione per il figlio la induce a uscire

L’attrice è preoccupata per i suoi adorati figli maschi che si chiamano Valentino ed Elia. In particolare lo è per il minore. Ed è per lui che sarebbe intenzionata a lasciare il gioco. Tanto più che lei non sa che proseguirà fino a primavera inoltrata. Chiaramente qualora lo sapesse l’idea di stare ancora lontana da loro per così tanto tempo la spiazzerebbe ancora di più e la farebbe soffrire nel profondo.

Ad assisterla, dopo l’incontro con le sue creature, è stata Fiordaliso. La cantante, che è considerata un po’ da tutti la zia della Casa ha cercato di rassicurarla, invitandola a non prendere decisioni affrettate. Resta comunque il fatto che il Natale è praticamente alle porte e che forse la Luzzi non resista a trascorrerlo lontana dai suoi figli.