Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la famiglia si allarga di nuovo: così Cesare avrà con chi giocare

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la famiglia è pronta ad espandersi. Che gioia!

I fan, decisamente numerosi della coppia sono al settimo cielo oltre che prontissimi a brindare. La famiglia in casa Ramazzotti- Cerza si è allargata di nuovo. La gioia della giovanissima Aury è davvero incontenibile e assai contagiosa. E non c’è momento di più bello, visto che siamo davvero a un passo dal Santo Natale, per dare la notizia.

E parliamo per l’appunto di una lietissima che è fortemente in grado di scaldare in men che non si dica i cuori. Non è passato nemmeno un anno da quando è venuto al mondo il piccolo e delizioso Cesare ed ecco che una nuova creatura è prontissima a rendere felici tutti quanti. E fra questi tutti dobbiamo certamente annoverare anche i nonni rock.

Questa definizione è stata affibbiata tempo fa a Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dalle pagine di Chi, che ogni settimana in edicola ci regala sempre grandissime esclusive, dall’accorto Alfonso Signorini che aveva annunciato per primo la dolce attesa della loro adorata figlia. La ragazza poi ha ammesso tutto con un messaggio apparso su Instagram.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la famiglia si allarga di nuovo

Tra l’altro lei ha partorito nella stessa rinomata clinica svizzera dove tanti anni fa ormai l’ha partorita la sua celebre mamma che non l’ha mollata un secondo. La showgirl svizzera è diventata una nonna molto presente senza però dimenticare il suo ruolo di mamma di ben tre figlie e di grandissima lavoratrice nel vasto mondo dello Spettacolo e imprenditrice nel settore del Beauty.

E ora si appresta ad accogliere a braccia aperte la new entry in famiglia. Aurora in ogni caso è la più felice di tutti. Ovviamente anche il suo Goffredo che le sta accanto praticamente da una vita, nonostante siano entrambi giovanissimi, ha il cuore pieno zeppo di gioia, anche se, essendo più riservato, sta tenendosi soprattutto per se le sue più intense emozioni.

È nato un nuovo cuginetto per Cesare

Tuttavia non stiamo parlando di un fratellino o di una sorellina per Cesare bensì di un cuginetto, Si tratta del secondo per lui dal momento che la splendida Carolina Cerza lo ha appena messo al mondo. Lo scatto della neo mamma ancora in ospedale in compagnia delle sue creature, caricato da Aurora in una Storia su Instagram, ha commosso in men che non si dica il vasto popolo del Web.

Ora però i fan della primogenita di Michelle e del mitico Eros si chiedono se l’arrivo del bimbo non faccia sentire forte alla ragazza di ripetere presto l’esperienza di diventare mamma. Lei comunque non ha mai escluso la possibilità di allargare prossimamente la sua già meravigliosa famiglia così come le nozze con il suo bel compagno.