Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena inaspettato: chi lascia lo studio | Gianni Sperti è avvilito

Caos completo nello studio di “Uomini e Donne”: dopo la rivelazione a Gianni Sperti scatta la fuga dal programma.

L’attuale stagione di “Uomini e Donne” è finalmente entrata nel vivo, e le relazioni tra Dame e Cavalieri nel dating-show mariano si fanno sempre più complesse.

Il programma appassiona il pubblico di Canale 5 dall’ormai lontano 1996, e gli spettatori ormai conoscono a menadito le dinamiche del format, che viene registrato ad alcuni giorni dalla messa in onda.

Alcuni membri del pubblico in studio ed insiders di Mediaset, però, riescono a divulgare anticipatamente alcuni dettagli delle puntate in programma, ed è quanto accaduto nelle ultime ore.

Lorenzo Pugnaloni ha infatti riferito che, nel corso delle riprese effettuate martedì 12 dicembre, una delle Dame più amate di “Uomini e Donne” avrebbe deciso di abbandonare il parterre definitivamente: si tratta dell’avvenente Roberta Di Padua. Nel prossimo paragrafo, tutti i dettagli circa la sua fuga dallo show.

“Uomini e Donne”: Roberta Di Padua sfugge ad Alessandro Vicinanza

Sin dall’ingresso in studio di Alessandro Vicinanza, peraltro ex fidanzato di Ida Platano, Roberta Di Padua non ha celato il suo interesse per l’avvenente Cavaliere campano. La seguitissima Dama, che sembrava essersi ripresa la scena dopo le precedenti défaillances, non tollera però che Alessandro Vicinanza voglia approfondire il suo rapporto anche con altre protagoniste del programma.

Egli ha infatti chiesto di conoscere maggiormente un’altra donna, ovvero Cristina Tenuta, e Roberta Di Padua non avrebbe ben accolto la sua scelta. E, secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, nella puntata registrata martedì 12 dicembre la Dama ha deciso di abbandonare il parterre di “Uomini e Donne”. Non avrebbe infatti digerito che Vicinanza abbia recapitato i famosi palloncini nel camerino della rivale, proponendole persino un aperitivo. Nonostante Cristina Tenuta abbia respinto l’offerta, ribadendo di non avere alcun interesse nei confronti di Vicinanza, Roberta Di Padua sembra aver appeso definitivamente la speranza al chiodo, e ha concluso la sua avventura sotto le telecamere di Canale 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

“Uomini e Donne”, lo sfogo di Roberta con Gianni Sperti

La decisione repentina di Roberta Di Padua, in ogni caso, era stata preceduta da alcune perplessità nei confronti di Alessandro Vicinanza.

La Dama aveva infatti confidato all’opinionista Gianni Sperti: “Quando l’ho visto scendere ero felice. Abbiamo ballato, ed ero felice, poi ha razionalizzato. E ho capito che non mi fido per niente“. Roberta Di Padua si rivelerà irremovibile, oppure darà adito a nuovi colpi di scena?