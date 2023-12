Lorena Bianchetti mette fine all’egemonia di Maria De Filippi: la pugnalata è completamente inaspettata

Lorena Bianchetti darà del filo da torcere a Maria De Filippi. Un colpo di scena del tutto inaspettato! Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda

Lorena Bianchetti è una conduttrice televisiva e radiofonica nata a Roma il 9 febbraio 1974. Nel suo curriculum si possono leggere varie collaborazioni: Uno Mattina Sabato e Domenica, lo Zecchino d’Oro, La corrida -dilettanti allo sbaraglio, Pomeriggio sul 2, Parliamone in famiglia e tanti altri ancora.

Per quanto riguarda la carriera radiofonica ha condotto la mezzanotte di Radio 2, 40 gradi e Lido Lorena. Al cinema, invece, ha avuto dei ruoli in La mia vita a stelle a strisce di Massimo Ceccherini e in televisione in Carabinieri.

Durante un’intervista la conduttrice ha parlato del suo nuovo dating show che da poco ha avuto inizio su Rai 2. Si tratta di un intrattenimento daytime in collaborazione con Casta Diva, con cui gli alti vertici della rete hanno voluto osare nel proporre un nuovo programma.

Il motivo? Mandarlo in onda in contemporanea con quello di Maria De Filippi. Ebbene sì, l’idea di una sfida con Uomini e Donne ha entusiasmato gli animi, consapevoli di una potenziale vittoria in termini di ascolto. Ecco tutti i dettagli della faccenda

Lorena Bianchetti conduce il nuovo programma della Rai

“L’idea è di poter incontrare una persona interessante, non necessariamente una fidanzata o un fidanzato, anche per una semplice amicizia o per interessi comuni professionali. Lo scopo è quello di capire quanto i tuoi, la famiglia, ma anche tutte quelle persone di cui ci fidiamo, colleghi, coinquilini, amici, in realtà sappiano veramente di noi e dei nostri gusti”.

Poi la Bianchetti ha proseguito: “Spesso le persone vicine ci dicono ‘Ti conosco come le mie tasche’, ma a volte non è vero“. Sembra che abbia qualcosa in comune con Uomini e Donne, ma in realtà ci sono delle differenze rilevanti. Andiamo a scoprire ogni singolo dettaglio del nuovo format televisivo.

Il giovane Lorenzo con sei pretendenti

Il nuovo programma televisivo condotto da Lorena Bianchetti ha come scopo mettere in gioco aspiranti mogli e mariti. Nel corso della conoscenza ci sarà anche la psicologa Flaminia Bolzan che seguirà passo dopo passo le dinamiche sentimentali e Selenia Orzella, ovvero l’inviata, incontrerà amici e parenti dei partecipanti per farli conoscere meglio al pubblico.

La prima puntata ha avuto come protagonista il giovane siciliano Lorenzo alle prese con sei pretendenti. Durante la sua esperienza potrà contare sull’appoggio dei genitori e della cugina. Ospiti in collegamento sono stati Carlo Conti, Barbara Foria e Riccardo Bocca.