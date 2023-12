Clizia Incorvaia, ormai Paolo è solo un lontano ricordo: chi è l’uomo che ora le sussurra “Ti amo”

Clizia Incorvaia si è mostrata sui social con una persona che le ha fatto una sorta di dichiarazione. Non si tratta del compagno di vita Paolo Ciavarro. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Clizia Incorvaia è un’influencer, modella e personaggio da televisivo italiano. Nata a Pordenone, ma cresciuta in Sicilia, ha creato una linea di moda hai partecipato ad alcuni programmi televisivi. Infatti ha ottenuto la popolarità partecipando nel 2016 a Pechino Express con l’ormai ex marito Francesco Sarcina, il cantante del gruppo musicale Le Vibrazioni.

I due sono convolati a nozze nel 2015 e dal loro amore è nata la figlia Nina. Si sono separati per via di un presunto tradimento di lei con l’attore Riccardo Scamarcio. I diretti interessati hanno sempre smentito la notizia, ragion per cui la faccenda è finita nel dimenticatoio. Subito dopo Clizia ha partecipato al Grande Fratello Vip 2020 senza immaginare che avrebbe trovato l’amore. All’interno della casa ha conosciuto l’attuale compagno Paolo Ciavarro.

All’inizio trascorrevano la quotidianità per conto proprio, ma poi la scintilla della passione è scoccata in modo del tutto inaspettato. Purtroppo lei ha dovuto abbandonare la casa per delle affermazioni fatte nei confronti di Andrea Denver. Nonostante tutto ha sostenuto dall’esterno il ragazzo fino alla fine.

Una volta tornati alla vita di tutti i giorni, entrambi hanno fatto in modo di far funzionare la relazione ed è così che sono diventati genitori del piccolo Gabriele. I due sono la dimostrazione che vero amore può nascere anche all’interno di un contesto televisivo. Eppure in queste ore qualcun altro si è dichiarato a lei e non si tratta di Paolo Ciavarro. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Clizia Incorvaia dimentica il compagno con lui

Durante una puntata di Forum la conduttrice Barbara Palombelli ha fatto una domanda precisa al ragazzo. In pratica gli ha chiesto quando convolerà a nozze e la risposta ha lasciato tutti a bocca aperta.

In poche parole le nozze sono previste per l’anno prossimo, ma non ha dato ulteriori dettagli sulla faccenda. Del resto è ben risaputo che lui è il più riservato della coppia. Di recente è stata lei a mettersi a nudo sui social pubblicando un video che non è passato inosservato. Nel video si vede che abbraccia dolcemente una persona altrettanto importante per lei.

“La cosa più bella del mondo”

Il video è stato pubblicato da qualche giorno su Instagram e clizia si è mostrata in compagnia del figlio Gabriele che tra coccole e baci le ha detto “Ti amo”. “Lui che mi sussurra ti amo è la cosa più bella del mondo”, ecco cosa ha riportato nella didascalia.

Sicuramente le mamme si saranno commosse davanti a questa scena. Un momento così bello tra madre e figlio che non può non ricevere like e complimenti.