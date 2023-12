“Mi vergognavo come un ladro”: orribile confessione dell’attore su L’Isola dei famosi | Uno schiaffo per tutti i soldi presi

Un ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha deciso di rompere il silenzio parlando della sua esperienza a contatto con la natura. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Da tempo il reality della sopravvivenza appassiona il pubblico italiano e il merito è senza dubbio di coloro che decidono di affrontare le sfide più ardue che riserva l’isola fin da subito. Negli ultimi anni al timone della conduzione c’è stata Ilary Blasi e al momento non si sa ancora se tornerà a ricoprire questo ruolo.

Per ora non si sa nulla neanche sulla messa in onda della prossima edizione. Sicuramente bisognerà attendere il nuovo anno per avere la risposta tanto attesa. Tante sono state le missioni quanto i vincitori e tra questi possiamo menzionare Walter Nudo, Raz Degan e Vladimir Luxuria (quest’ultima ha sottratto la vittoria a Belen Rodriguez ed è diventata poi opinionista del programma).

Simona Ventura, per esempio, da conduttrice è passata poi ad essere una naufraga. I telespettatori ricorderanno che nel cast c’era anche Mercedesz Henger, con la quale era palese una forte competizione. Non è arrivata alla finale, ma in compenso ha ottenuto tanti consensi per essersi alla prova.

Di recente al centro dell’attenzione c’è un altro volto noto del mondo dello spettacolo che si è aggiudicato la vittoria. Il motivo? Ha deciso di parlare dopo qualche anno della sua esperienza televisiva. Ha usato parole che non sono passate inosservate. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha detto su L’Isola dei famosi.

Ex naufrago parla a ruota libera su L’Isola dei famosi

Lui non è altro che Nicolas Vaporidis, l’attore noto soprattutto per il film Notte prima degli esami, entrato a far parte nella storia del cinema italiano. Durante la sua permanenza sull’isola ha dato del filo da torcere ad alcuni membri del gruppo fino a ottenere la vittoria.

Da qualche ora non hai esitato a esternare un suo pensiero su ciò che ha vissuto in quei mesi lontano da casa. Le parole utilizzate non sono passate inosservate.

“Odiavo stare lì”

Durante l’intervista rilasciata per Fanpage Nicolas Vaporisis ha riferito che nel 2019 ha aperto un ristorante noto come Taverna Trastevere. Prima ha fatto tanta gavetta a Londra e quando i clienti lo riconoscevano restavano a bocca aperta.

Poi, in merito a L’Isola dei famosi: “Ho partecipato per congedarmi dal sistema…Ho chiesto un sacco di soldi e me li hanno dati. L’equivalente di sei, sette anni di stipendio…Odiavo stare lì, mi vergognavo come un ladro: altro che esperienza di vita! Ma mi avrebbe dato una bella sicurezza economica“. Ha aggiunto che si è sorpreso di se stesso perché hai esistito fino alla fine perdendo 14 chili.