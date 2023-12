Ricordate Monica Hill? E’ stata allieva della prima edizione di Amici, oggi a 45 anni è irriconoscibile

Monica Hill è stata una delle prime allieve del talent show Amici che all’epoca era noto come Saranno famosi. Ma che fine ha fatto? Andiamo subito a scoprirlo

Amici è il programma televisivo di Maria De Filippi che permette ai giovani di rendere la propria passione un lavoro. Per questo motivo molti ragazzi si recano ai provini, ma solo pochi ottengono un banco.

Non devono cantare vittoria facilmente perché dall’esterno potrebbero arrivare degli sfidanti in grado di prendere il loro posto, dunque devono impegnarsi costantemente nella sala prove con i maestri. Anche quest’anno Rudy Zerbi e Alessandra Celentano stanno dando del film da torcere ai colleghi. Il primo discute spesso con Anna Pettinelli mentre l’altra con Raimondo Todaro.

A prescindere da tutto si creano delle dinamiche avvincenti e ogni anno permettono al talent show di riscuotere successo. Il merito è di coloro che si mettono in gioco e molti grazie all’esperienza televisiva hanno la possibilità di costruire una carriera degna di tutto rispetto.

In tal caso possiamo menzionare l’ex allieva Monica Hill, la quale si sta ancora dedicando al canto. Da qualche ora ha condiviso un post su Instagram e qualcuno ha espresso un parere sul suo cambiamento fisico avvenuto nel corso di questi anni.

Monica Hill, diventata famosa grazie a Maria De Filippi

Monica Hill quando ha partecipato a Saranno famosi aveva 23 anni e ad oggi continua ancora a coltivare la sua passione, ovvero la musica. Infatti ha avuto modo di lavorare come corista per artisti di un certo spessore e possiamo citare Eros Ramazzotti e Laura Pausini.

Ha cantato sul palco del Festival di Sanremo nel 2022 come corista dell’Harlem Gospel Choir, durante l’esibizione di Achille Lauro. Da allora non è più comparsa nel piccolo schermo. A distanza di circa 20 anni dopo Amici, i fan si chiedono che fine abbia fatto. Attualmente è una donna di 45 anni abbastanza attiva sui social.

Ecco com’è diventata oggi l’ex allieva di Amici

“Sono dove vorrei essere e questo è il regalo più grande. Grazie a tutti, i vostri auguri e i pensieri, sono sempre una carezza. Tanto bene”, ecco cosa ha riportato nella didascalia del post di Instagram pubblicato un giorno fa. Ha raccolto una serie di foto che la ritraggono nel suo massimo splendore.

Tanti sono i like che ha ricevuto, chiara dimostrazione che nonostante siano passati tanti anni dal suo debutto in televisione è ancora amata. Molti sostengono che non sia cambiata di una virgola nel corso del tempo. D’altronde ha una bellezza tale che la caratterizza proprio per la sua unicità.