Rocco Siffredi, purtroppo il figlio non ritornerà più a casa: Lorenzo ha preso la radicale decisione

Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, ha riferito che non tornerà più a casa perché dovrei in poi alloggerà altrove. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda

Rocco Siffredi è un noto personaggio pubblico, in quanto è lo pseudonimo di Rocco Antonio Tano. Spesso si è messo in gioco nel piccolo schermo anche in alcuni reality e in quel frangente la famiglia ha mostrato il totale supporto.

Dal 1993 è sposato con Rozsa Tassi e dal loro Amore sono nati Lorenzo e Leonardo. Il primo ha vissuto a Budapest e lavora nel mondo della fotografia mentre l’altro fa parte del mondo della moda.

Il primogenito ha avuto la possibilità di mettersi in gioco nello show Ballando con le stelle di Milly Carlucci e Lucrezia Lando è stata la sua ballerina professionista. La sintonia tra i due è stata tale da indurli ad annunciare la relazione. Ora non fanno più parte del programma, dunque vivono la loro storia lontani dalle telecamere.

Secondo l’opinionista Rossella Erra pare che ci sia aria di novità, soprattutto nella vita di lui. C’è qualcuno che non ha nascosto la curiosità di sapere come ha reagito Rocco Siffredi. Ma cosa sarà successo di così eclatante? La risposta è immediata.

Lorenzo Tano non tornerà a casa. Ecco il motivo

Lucrezia Lando è diventata popolare da quando ricopre il ruolo di ballerina professionista nello show della Rai. Nata il 10 dicembre 1998 a Bassano del Grappa, non è riuscita ad affermarsi ad Amici nel 2014. Nonostante ciò ha avuto le porte aperte del successo grazie a Milly Carlucci.

Ospiti nello studio lLa volta buona di Caterina Balivo, Lorenzo Tano e la ballerina hanno deciso di raccontare tutto sulla loro palese intesa. Infatti Lorenzo ha voluto riferire il motivo della scelta di non tornare a casa sua.

Una decisione che cambierà la vita

Il figlio di Rocco Siffredi ha preparato le valigie per andare a vivere nella casa della sua ormai ex insegnante e attuale fidanzata. Rossella Erra ha riferito che ha lasciato l’albergo di Roma solo dopo una settimana di permanenza. Durante l’intervista con la Balivo lui ha fatto un’ammissione: “Si sta meglio dell’hotel”.

Poi ha aggiunto: “Dopo la puntata di Ballando con le stelle abbiamo festeggiato insieme. Siamo andati a cena fuori, con i suoi genitori con suo fratello”. Nessuno si sarebbe mai aspettata una convivenza dopo pochi mesi di relazione. Tuttavia allo stesso tempo i fan, compresi i genitori di entrambi, fanno un grande in bocca al lupo.