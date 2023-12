Vanessa Incontrada, pizzicata al mercato: attenzione però, non è lì per comprare bensì a vendere | Che bancarella ha

Vanessa Incontrada è stata vista in un modo del tutto inaspettato a Montepulciano. È stata lei in persona a mostrarsi senza problemi ai follower realizzando delle Instagram stories

Tutti sono concordi nel dire che Vanessa Incontrada sia una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Da anni si mette in gioco affrontando col sorriso qualsiasi tipo di impegno professionale.

Adesso è nuovamente alle prese con la conduzione del programma dedito alla risata Zelig con il collega e amico Claudio Bisio. Dopo anni i comici del cast sono tornati pronti a regalare sorrisi ai telespettatori.

Nel suo curriculum possiamo menzionare anche attività dediche alla recitazione. Di recente è andata in onda la serie Fosca Innocenti dove ha avuto il ruolo della protagonista con Francesco Arca. Inoltre ha condotto nel 2015 Italia’s got talent e da un paio d’anni Antonio Ricci la vuole al bancone di Striscia la notizia e il suo collega di turno e Alessandro Siani.

Sicuramente è un periodo ricco di soddisfazioni da un punto di vista professionale, ma nonostante tutto Vanessa Incontrada ha sempre i piedi a terra. Il successo non le ha fatto perdere il suo lato umile e altruista. La sua presenza in un ambiente impensabile per un vip lo ha pienamente dimostrato.

Vanessa Incontrada spiazza i fan: una nuova attività

Essendo un personaggio pubblico, tende sempre a condividere la sua quotidianità sui social con scatti o video. Gli italiani la amano per la sua bella personalità e anche per il messaggio che dà a chi non rispecchia i canoni estetici imposti dalla società.

Infatti lei espone il suo corpo con grande fierezza cercando di far capire che qualche chilo in meno non rende la persona diversa. In queste ore ha voluto farsi vedere in un momento di vita quotidiana accanto al padre…in un mercatino di Natale a Siena.

La conduttrice di Zelig venditrice alla bancarella per un giorno

A Montepulciano nelle ultime ore è stata vista la conduttrice di Zelig nei mercatini di Natale dove ha dato una mano al padre con la sua attività commerciale. Sul banco sono stati esposti degli oggetti di artigianato ispirati proprio alle feste imminenti. Chi l’ha riconosciuta non ha esitato a farle i complimenti per la sua semplicità e per il suo mettersi a disposizione per il prossimo.

“Mi divertono molto le espressioni meravigliate degli italiani che mi riconoscono. Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso”, ecco cosa ha riferito divertita durante una delle sue innumerevoli interviste. È impossibile non amarla!