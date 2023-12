Silvia Toffanin ‘messa da parte’: Pier Silvio ha occhi solo per la biondissima tanto da presentarsi da lei in studio

Pier Silvio Berlusconi ha voluto compiere un gesto per un volto noto del piccolo schermo cogliendo alla sprovvista a tutti, inclusa Silvia Toffanin. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo

Da quando Pier Silvio Berlusconi ha preso le redini della Mediaset tante cose sono cambiate. Alcuni programmi televisivi non sono andati più in onda mentre altri hanno rivoluzionato il proprio format. Dei personaggi pubblici non sono tornati davanti alle telecamere e tra questi possiamo menzionare Belen Rodriguez e Barbara D’Urso.

Per quanto riguarda la vita sentimentale è legato dal 2002 con la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin. I due hanno sempre vissuto la relazione lontani da occhi indiscreti. Non a caso italiani non conoscono il volto dei figli Lorenzo Mattia e Valentina Sofia, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2015.

Ancora oggi sono affiatati, anche se non hanno ancora compiuto il grande passo. Ne ha parlato lei in persona riferendo che non occorre un pezzo di carta per avere l’etichetta di una famiglia. Tuttavia le persone più vicine sostengono che quando ci sarà quel giorno, avverrà tutto con estrema discrezione.

Per ora l’attenzione si sta focalizzando su un gesto che il presidente della Mediaset ha compiuto nei confronti di una donna che rappresenta una risorsa estremamente importante per l’azienda di famiglia. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Pier Silvio Berlusconi fa un regalo a lei

Lei è considerata un pilastro fondamentale grazie ai programmi televisivi che propone al vasto pubblico di canale 5. Permette a chi vuole trovare l’amore di mettersi in gioco nello studio Uomini e Donne mentre ad Amici dei giovani ballerini e cantanti cercano di costruire una carriera fondata sulla propria passione.

Di recente è stata presente nel piccolo schermo il sabato sera con Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Lei non è altro che l’insostituibile Maria De Filippi. Cosa sta succedendo? A svelare tutto ci ha pensato il settimanale Chi.

Gli auguri inaspettati per la conduttrice

Maria De Filippi il 5 dicembre ha spento ben 62 candeline, ma nonostante tutto ha lavorato e ininterrottamente. Ciò conferma per l’ennesima volta la sua indiscussa professionalità, anche perché i fan sanno bene che è tornata in televisione subito dopo la morte di Maurizio Costanzo.

In quest’occasione Pier Silvio Berlusconi ha voluto farle gli auguri a modo suo, ovvero presentandosi negli studi Elios con un regalo. Sicuramente la stima e l’affetto sono stati alimentati anche dal modo di lavorare di Maria De Filippi. È una vera forza della natura! Non a caso a gennaio partirà l’ennesima edizione di C’è posta per te.