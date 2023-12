Grande Fratello, Greta ha già dimenticato Mirko: la regia riprende tutto e la becca con un altro

Colpo di scena al Grande Fratello! Greta Rossetti a pochi giorni dal suo ingresso ha già baciato un concorrente e non si tratta di Mirko Brunetti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda

Greta Rossetti ha ottenuto la visibilità grazie al ruolo di tentatrice a Temptation Island. Al suo indiscusso fascino non ha saputo resistere Mirko Brunetti che si era messo in gioco nel reality delle tentazioni con l’ex fidanzata Perla Vatiero. Infatti sono andati via dei rispettivi villaggi mano nella mano con i rispettivi tentatori.

A distanza di qualche settimana Mirko e Greta non solo si sono fatti lo stesso tatuaggio, ma hanno conosciuto le rispettive famiglie. Perla, invece, ha deciso di mettere la parola fine alla frequentazione con Igor. Da un mese ormai Mirko è un concorrente del Grande Fratello ed era inevitabile che si parlasse sia di Perla che di Greta.

Greta è intervenuta varie volte per mettere in chiaro delle cose, soprattutto con Angelica Baraldi che ha sempre mostrato una certa simpatia per il ragazzo. Alla fine Perla è entrata nella casa e ha avuto modo di parlare con Mirko, il quale ha fatto delle affermazioni che non sono piaciute all’ex tentatrice.

Di conseguenza non ha esitato a mettere la parola fine nel pieno di una diretta e a quel punto Alfonso Signorini le ha fatto una proposta, ovvero diventare anche lei parte delle dell’attuale edizione del reality. Ha subito accettato e ha creato delle dinamiche avvincenti. Nelle ultime ore per esempio si è avvicinata a un concorrente.

Greta Rossetti bacia un altro, la reazione di Mirko Brunetti

Greta ha catturato la curiosità dei telespettatori al punto tale che qualcuno ha fatto delle ricerche sul web per capire com’era prima degli interventi chirurgici. Lei in persona ha ammesso di averne fatto ricorso durante la diretta di settimana scorsa.

Ha riferito di aver preso in considerazione il filler quando aveva 18 anni e da allora non ha più avuto bisogno di rivolgersi al medico. Adesso l’attenzione si sta focalizzando su una vicenda che a lei come protagonista e un altro concorrente da poco entrato.

Tra baci e spogliarelli Mirko in silenzio

Molti davano per scontato che ci sarebbe stato un ripensamento di Mirko con Greta, ma in realtà le cose sono andate diversamente perché lei ha baciato Federico Massaro. In tutto è avvenuto durante un gioco in cui il ragazzo ha dovuto poi spogliare la ragazza.

Ha tenuto solo i pantaloni, quindi solo la maglia è stata tolta. Davanti a questa scena Mirko è rimasto impassibile, ma sicuramente avrà ingoiato un enorme rospo.