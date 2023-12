Orrore a Mediaset, quello che è accaduto lascia sbigottiti: “È una malattia che si manifesta in percentuali basse”

Paura e orrore a mille in Casa Mediaset. Quel che è successo non può che sconvolgere. La malattia che si manifesta in percentuali molto basse.

Non c’è pace per le Reti Mediaset e di riflesso per il suo accorto AD che negli ultimi mesi ha messo in atto moltissimi cambiamenti definibili in tanti casi come delle autentiche rivoluzioni. Molti sono state molto chiacchierati/e e talvolta pure assai criticati/e. Di certo l’addio di Belen Rodriguez, sebbene lei abbia parlato solo di un arrivederci, ha spaccato i cuori dei più.

Tanto più che ora per dire la sua verità ha scelto il salotto di Rai 1, in particolare quello di Domenica In, condotto dalla strepitosa collega e grande amica Mara Venier. Moltissimi non hanno poi affatto preso bene la decisione di togliere la conduzione di Pomeriggio Cinque alla splendida Barbara D’Urso a partire dal mese di settembre 2023.

Ora, come ben sappiamo, troviamo al suo timone Myrta Merlino che ha lasciato la 7 per approdare alla corte di Pier Silvio Berlusconi. Altro geniale colpo è stato l’arrivo di Bianca Berlinguer che conduce una nuova edizione del suo talk su Rete Quattro. Con lei ritroviamo anche il suo caro opinionista Mauro Corona.

Orrore a Mediaset, quel che è successo lascia sbigottiti

Il Grande Fratello poi sta dando non pochi grattacapi ad Alfonso Signorini che lo conduce anche quest’anno. Nonostante siano stati fatti tantissimi cambiamenti, a partire anche dalla scelta di mettere come opinionista il volto amatissimo del Tg5 Cesara Buonamici, e sia stato richiesto di mantenere il rispetto tra di loro ai concorrenti, ora pare che sia venuto meno.

Non mancano infatti anche in base a ciò richieste di squalifiche da parte dei telespettatori. In ogni caso ora Mediaset ha ben altro a cui pensare. Si parla, senza se e senza ma, di autentico orrore. “ E’ una malattia che si manifesta in percentuali molto basse“, hanno rivelato alcuni ospiti a Verissimo. Di chi stiamo parlando?

“È una malattia che si manifesta in percentuali basse…”, parla la Peparini

Andreas Muller e Veronica Peparini sono intervenuti in collegamento da casa propria con la divina Silvia Toffanin per aggiornarla sull’andamento della gravidanza. Nell’annunciare con un post su Instagram la loro nuova ospitata la coreografa ha spiegato sui Social: ” Il 7 dicembre è stata la giornata mondiale della trasfusione feto fetale nelle gravidanze gemellari…”

E loro stando vivendo tutto ciò sono stati chiamati in causa per parlarne. Poco dopo l’artista ha aggiunto: ” E’ una malattia che si manifesta in percentuali più o meno basse e deve essere monitorata e seguita da specialisti e centri specializzati in gravidanze gemellari”. Insomma, a quanto pare Veronica non sta vivendo un momento molto facile. I fan suoi e del suo compagno si stringono forte intorno a lei.