Ambra Angiolini, dopo anni la figlia vomita tutto fuori: “Mi sono beccata la…” | Situazione disgustosa

Jolanda Renga ha deciso di vuotare il sacco e inevitabilmente ha parlato della madre Ambra Angiolini. Andiamo a scoprire cosa ha detto

Jolanda Renga è la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini. I due genitori sono stati insieme dal 2003 al 2015 e hanno accolto nella loro vita lei nel 2004 e due anni dopo il fratello Leonardo.

Sui motivi della rottura ci ha pensato a dare una spiegazione il cantautore in una puntata di Verissimo: “Quando finisce una grande storia d’amore che ha portato dei gioielli è sempre una sconfitta. La vivi con dolore, è frustrante perché la vivi come uno sbaglio e senti il senso di colpa…Alcuni meccanismi sono cambiati, ma il rispetto dei ruoli e la felicità dell’altro è la cosa più bella“.

Nonostante l’addio sono rimasti in buoni rapporti soprattutto per i figli. Jolanda è una splendida giovane che ha preso una strada del tutto diversa da loro, dato che da poco ha pubblicato il suo primo libro intitolato Qualcosa nel modo in cui sbadiglia.

Di recente ha deciso di rilasciare un’intervista a Vanity Fair dove ha parlato di se stessa e di come vive il fatto di essere la figlia di due celebrità.

Jolanda senza freni su Ambra Angiolini e Francesco Renga

Jolanda Renga si è fatta conoscere anche in seguito all’intervista che Valerio Staffelli ha fatto alla madre ai tempi della rottura con Massimiliano Allegri. A parer suo la consegna del tapiro d’oro è stata del tutto inopportuna perché è stato toccato un tasto dolente per la madre.

Essere figlia di uno dei cantanti più amati e di una delle attrici più affermate non è stato semplice per la giovane e non lo è tuttora. Infatti ne ha parlato apertamente di cosa ha dovuto fare per eliminare l’etichetta della “figlia di…”.

“Il mio sogno non è essere bella”

“Fin dalle elementari sapevo che era un’arma a doppio taglio. C’erano bambini che venivano da me e mi chiedevano: ma tu vivi in una villa? I tuoi genitori li vedi? Come se vivessi in un mondo parallelo e non fossi, come loro, una figlia con due genitori presenti, un fratello, la casa”. Tuttavia la situazione è cambiata quando si è trasferita a Milano con la madre.

Infatti nel capoluogo della Lombardia si è iscritto in una scuola privata e ha studiato a casa. Ciò dimostra che non ama stare sotto i riflettori. Qualche volta, però, fa uno strappo alla regola quando sul web c’è qualcuno chi la definisce brutta: “Il mio sogno, per fortuna, non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori…Tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia”. È impossibile non amarla.