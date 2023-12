Lutto Uomini e Donne, purtroppo la tragedia ha coinvolto la donna tanto amata: l’addio improvviso

Purtroppo uno dei volti più amati di Uomini e Donne ha dato una triste notizia. Ecco di chi si tratta e cosa è successo all’improvviso

Uomini e Donne riscuote sempre un grande successo e il merito è dei partecipanti che sono disposti a mettersi in gioco pur di trovare l’anima gemella. In alcuni casi c’è un lieto fine mentre in altri no.

Basta citare Gemma Galgani, la quale accumula solo una delusione dietro l’altra. Dopo Giorgio Manetti non ha trovato nessun altro in grado di farle battere nuovamente il cuore. Eppure non perde mai la speranza di incontrare qualcuno che le stravolga la vita.

In queste ore l’attenzione si sta focalizzando su un altro volto noto del programma pomeridiano di Maria De Filippi per via di una Instagram story pubblicata di recente.

Andando nello specifico, si tratta di una tronista famosissima perché si è messa alla prova nello studio in altri ruoli in passato. Qualcuno avrà già capito di chi si sta parlando. Ecco la conferma

Un lutto improvviso a Uomini e Donne

Lei è tornata dopo aver messo la parola fine alla love story nata proprio a Uomini e Donne. Nelle prossime puntate la vedremo alle prese con Roberta Di Padua che uscirà con l’ex fidanzato secondo gli ultimi aggiornamenti del web. Sui social si è mostrata affranta per via di un lutto improvviso di una persona a lei cara. Senza filtri si è messa a nudo con le sue fragilità.

La persona in questione si chiama Amalia, ma più che altro i follower le hanno chiesto cosa rappresenta per lei. La risposta della diretta interessata, ovvero Ida Platano, è stata immediata.

“È come se l’avessi riconosciuta”

“Mi avete chiesto in tanti chi è Amalia: Amalia non c’è più. Una persona che purtroppo non ho potuto conoscere, ma è come se l’avessi conosciuta. Mi ha fatto sentire sempre il suo amore, il suo calore e il suo affetto. Tutti i mesi mi chiamava, mi mandava anche dei doni per me e Samu. Mi sono sentita per tutti questi lunghi anni amata da lei, adesso sono vicina alla sua famiglia e ti abbraccio con tanto amore: vi sono vicina”.

Non è andata nello specifico, quindi non è stato possibile capire come sono andate realmente le cose. Fatto sta che Ida platano soffre e non può fare altro che stare accanto ai familiari di questa donna, ormai andata via per sempre.