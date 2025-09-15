Qui era solo un bambino, oggi è uno degli uomini più importanti di Roma | Se lo riconosci sei davvero un’occhio di falco

Qualcuno avrà subito capito di chi si tratta mentre altri faranno fatica a riconoscerlo. E’ uno dei cantanti più amati della musica italiana.

I fan più accaniti sicuramente l’avranno riconosciuto in pochissimi secondi mentre gli altri avranno fatto più fatica a capire di chi si tratta. Per questo motivo ti forniamo una carrellata di indizi. In primis è conosciuto con uno pseudonimo ed è nato nella capitale italiana il 27 gennaio 1996.

È noto nel mondo dello spettacolo italiano per essere un cantautore e ha vinto un’edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte. I genitori svolgono delle attività del tutto estranee alla musica, ma nonostante ciò all’età di 8 anni ha iniziato a studiare il pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia e a 14 anni ha iniziato a scrivere le prime canzoni.

Nella Melody music school ha studiato canto e pianoforte e in un secondo momento ha cantato a vari concerti, alcuni a scopo benefico. Nel 2014 ha pubblicato il singolo Una canzone che sogna e l’anno dopo Diamanti nel cielo, ma fu scartato dal Festival di Sanremo 2015. Nonostante tutto non si è perso d’animo e nel 2012 ha tentato la strada di Amici, X factor e Sanremo famosi senza un buon risultato.

Eppure non ha perso la fiducia ed ecco che nel 2017 ha pubblicato il suo primo album intitolato Pianeti e così arrivarono le prime gratificazioni professionali. Sempre nello stesso anno si è qualificato tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2018 e ha vinto con Il brano delle incertezze. Ancora non hai capito di chi si tratta? Perfetto, proseguì nella lettura.

Un cantante con una carriera degna di tutto rispetto

Dopo una collaborazione con Fabrizio Moro, nel 2018 è stato ospite al suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma e si esibito con lui sulle note di L’eternità (il mio quartiere). Nel 2019 il suo album viene certificato disco di platino dalla FIMI con oltre 50.000 copie vendute! Nello stesso anno è tornato a Sanremo con il brano I tuoi particolari e si classifica al secondo posto.

Poi nel 2022 è stata la volta dell’album Solo, precisamente il quarto. Prima della pubblicazione il singolo Niente fu lanciato. Il singolo Supereroi è stato scelto come colonna sonora di un film di Paolo Genovese. A questo punto è chiaro chi è il bambino della foto.

Tenacia e coraggio, un esempio da seguire

Stiamo parlando di Ultimo, colui che dal 2021 ha una relazione con la figlia della showgirl Heather Parisi, Jacqueline Luna Di Giacomo, che compare nel videoclip del singolo Altrove e il 30 novembre 2024 hanno accolto nella loro vita il figlio.

Definito un “cantautorap”, è la chiara dimostrazione che la perseveranza e la tenacia danno sempre delle soddisfazioni prima o poi. Nonostante abbia ricevuto tanti no non si è perso d’animo e adesso sta portando a casa solo gratificazioni.