“Le faremo sapere”, non iscriverti in questa Università: non ti assumono nemmeno per pulire i bagni del McDonald’s | È la peggiore d’Italia

Meglio ponderare a lungo la scelta dell’Università e del corso accademico, altrimenti si rischia di rimanere disoccupati a vita.

Centinaia di migliaia di ragazzi ogni anno si iscrivono presso uno degli istituti universitari presenti sul territorio italiano. C’è chi preferisce trasferirsi in un’altra regione, altri invece optano per rimanere vicino a casa. A prescindere da ciò, questa scelta potrebbe essere tra le più importanti per il futuro.

Ovviamente anche il corso che si sceglie di frequentare influenza notevolmente la propria carriera professionale e gli eventuali obiettivi che si desiderano raggiungere. È noto ormai a molti quali sono le università che rientrano nella lista delle migliori in Italia e nel mondo.

Stiamo parlando della Sapienza di Roma, della Normale di Pisa, del Politecnico di Milano e della Bocconi. Pochi però sono a conoscenza di quelle peggiori: l’analisi del QS ranking by subject non ha dubbi a riguardo.

Corsi e università: il flop italiano

Nonostante l’Italia contribuisca in modo considerevole al progresso accademico a livello globale, secondo quanto espresso dalla classifica annuale sopracitata, ci sono alcuni istituti del Bel Paese che presentano dei primati negativi.

La QS ranking by subject, come si può dedurre dal termine stesso, non ha valutato semplicemente le singole università ma anche i corsi da loro offerti. I risultati potrebbero non soddisfare i tanti studenti iscritti proprio in uno di questi ultimi.

I peggiori istituti accademici d’Italia

Prima in classifica (tra le peggiori) c’è l’Università degli studi di Pavia, e in particolar modo i corsi artistici e umanistici, come Lingue Moderne, Archeologia e Filosofia. Al secondo posto si piazza l’Istituto Universitario Europeo di Firenze, succeduta dall’Università degli studi di Genova.

Per quanto riguarda Ingegneria e Tecnologia, “vince” il Politecnico di Bari, così come l’Università degli studi di Pavia e l’Università di Genova. Le materie perdenti includono informatica, intelligenza artificiale e ingegneria meccanica o chimica. Spostandosi sull’area medica (medicina, farmacia, scienze biologiche e odontoiatria), l’università peggiore è l’Università degli studi di Catania, seguita dall’Università degli studi di Perugia e dall’Università di Modena e Reggio Emilia. Per quanto riguarda invece le scienze sociali e il settore management, l’Università di Pisa e la Sant’Anna – Scuola Universitaria Superiore ottiene il gradino più alto del podio.