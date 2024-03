Pulizia fughe del pavimento, falle splendere senza detersivi: risparmio e igiene assicurati per tutta la famiglia

Pulizia fughe del pavimento, al top anche senza detersivo. Ecco come fare per un igiene al top e risparmio assicurato.

In un mondo che va sempre troppo di corsa è davvero dura trovare del tempo da dedicare alla pulizia e igienizzazione quotidiana della nostra casa che dovremmo vedere come il nostro nido. Tuttavia per una questione estetica, che ha sempre il suo insindacabile perché, nonché per altre legate strettamente alla nostra salute, dovremmo darci una bella regolata in tale direzione.

Non per nulla avere a che fare con una dimora sporca, ricca di polvere e disordinata non ci permette di stare bene anche psicologicamente parlando. Peggio ancora se mettiamo in atto il chiacchieratissimo smart working. Il trucco sta, per evitare di avere un luogo non ben pulito e igienizzato, non ammassare oggetti e sporco e dedicarsi alle pulizie minime ogni giorno.

Per esempio cerchiamo di passare l’aspirapolvere per terra e di tenere puliti i pavimenti. Su di essi, ricordiamocelo sempre, ci camminiamo e talvolta anche con le scarpe che indossiamo quando usciamo fuori casa. Ergo, tramite esse, o meglio per via delle loro suole, possiamo portare su di essi batteri che non sono il massimo per il nostro organismo.

Pulizia fughe del pavimento, come farlo velocemente senza detersivo

Se poi abbiamo animali domestici, come cani e gatti, nonché bambini piccoli che gattonano, dobbiamo pensare maggiormente alla loro igienizzazione senza nemmeno scordarci delle fughe. In molti sostengono che pulirle sia una vera impresa oltre che un’operazione molto lunga e stancante.

E così che fanno? Gettano la spugna mentre tanto sporco si annida. Noi vi sveleremo il trucco per riuscire ad averle al top senza impazzire. Tra l’altro, udite udite, non avrete nemmeno bisogno di utilizzare e di acquistare detersivi su detersivi. Vi basterà utilizzare dei prodotti che avrete di certo già a disposizione in casa. Siete pronti a scoprirli insieme a noi?

Punta tutto sul bicarbonato e sull’aceto

Il primo è il bicarbonato che dovete mescolare con l’acqua calda. A questo punto, dopo che avete indossato i guanti, bagnate le setole di uno spazzolino da denti e cominciate a strofinare le fughe con esso. Lasciate agire per mezzora, quindi asciugate con un panno asciutto. Se volete poi sbiancare le vostre fughe puntate all’aceto.

Vi basterà diluirlo con dell’acqua rigorosamente tiepida. Utilizzate come contenitore uno dotato di spruzzino. A questo punto iniziate a spruzzare sui punti più ostinati. Dovrete lasciare agire per una decina di minuti. Trascorso il tempo indicato, rimuovete tutto quanto con un panno bello morbido.