Dieta coquette virale sui social, i fisici da urlo nascondono una triste verità: non seguirla o capiterà anche a te

Dieta coquette virale sui Social, non crederci. Dietro a una fisicità pazzesca si nasconde ben altro. La verità che fa tanto male.

Parliamoci molto chiaramente, senza prenderci in giro nemmeno per un banale istante. E’ il sogno di tutti quanti possedere un bel fisico che ci permetta di indossare ciò che vogliamo sentendoci al top. La Moda poi ci dice da tempo che per essere cool dobbiamo essere magri. Il problema è che per cercare di esserlo poi il più delle volte si esagera.

Molte persone cadono in vicoli ciechi che li possono portare anche alla dipartita di questo mondo. I disturbi alimentari non sono mai da prendere sotto gamba e alle prime avvisaglie vanno immediatamente presi di petto. Ed è per questo che quando si parla di diete bisogna andarci piano e farlo con cognizione di causa.

Per prima cosa è bene dire che non possiamo stilarcene una da soli. Al contrario deve essere un valido professionista a farlo per noi dopo i vari accertamenti e visite effettuate. Lo scopo è di stare bene e di mantenerci in forma, non di deperire e fare la fame. Questo deve essere ben chiaro.

Dieta coquette, virale sui Social ma non il massimo per noi

Altro aspetto da considerare è che senza movimento e attività sportiva nessuna dieta può portare a grandi risultati. Bene è anche ricordarsi di mantenersi costantemente idratati, nonché riposare le canoniche otto ore a notte che sono un autentico toccasana non solo per il fisico ma anche per lo spirito.

Detto ciò ora sta andando davvero forte, soprattutto sui Social che, si sa, sono diventati ormai una grandissima vetrina per tutti quanti, la cosiddetta dieta coquette, che prevede il consumo di pochissime calorie nonché la presenza negata di sgarri e di spuntini. Molti si dimostrano fortemente dimagriti dopo averla seguita. In ogni caso voi non consideratela. La triste verità che si nasconde dietro di essa.

La triste verità che si nasconde dietro fisici al top

Quest’ultima è un regime alimentare decisamente troppo duro, rigido e restrittivo. Ergo non può considerarsi il massimo non solo per il nostro organismo ma nemmeno per la nostra psiche. Inoltre, se è vero che grazie ad esso riusciremo in poco tempo a perdere tanto peso, poi lo riprenderemo altrettanto velocemente e pure, udite udite, con gli interessi.

Lo stesso possiamo dirlo se seguiamo la dieta proteica che è molto conosciuta e sfruttata ogni giorno. Non possiamo seguirla all’infinito e nel contempo, una volta chiuso con lei, potremmo rischiare, se non siamo consigliati da un serio nutrizionista, di ingrassare vistosamente a stretto giro.